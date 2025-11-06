Es ídolo de Colo Colo, campeón de América y pudo llegar a la U: “No fue que no quise ir…”

No existe un hito más grande para Colo Colo en el plano internacional que la histórica conquista de la Copa Libertadores de 1991, un logro que marcó para siempre al fútbol chileno y elevó a sus protagonistas al olimpo albo.

Entre esos nombres destaca el de Marcelo Pablo Barticciotto Cicaré, una verdadera leyenda del club. Su legado no solo se forjó con títulos y actuaciones memorables como jugador, sino también con su paso como entrenador y, sobre todo, con un amor incondicional por la camiseta, tan profundo como aquel recordado “gol triste” que aún emociona a los hinchas.

Sin embargo, la historia pudo haber tomado otro rumbo. El argentino estuvo muy cerca de vestir los colores del clásico rival, Universidad de Chile. Hoy, en su faceta de comentarista, Barticciotto recordó aquel episodio que pudo cambiarlo todo.

Barticciotto y su casi llegada a la Universidad de Chile:

En su rol de comentarista en Radio Cooperativa, Marcelo Barticciotto recordó esta semana cuando Universidad de Chile intentó ficharlo en 1988, justo antes de una temporada para el olvido para los azules, que terminarían descendiendo ese mismo año.

“El primer equipo que me habló fue Everton. ¿Y después? Después la U” , contó Barticciotto en el programa, revelando que incluso llegó a conversar con Manuel Pellegrini, técnico universitario en esa época.

Sorprendidos por la anécdota, sus compañeros le preguntaron en qué año había ocurrido todo. “En el 88”, respondió el exdelantero.

Uno de ellos le comentó que, considerando que fue la campaña del descenso azul, quizás había sido una buena decisión de él, la de no haber llegado al club. Sin embargo, Barticciotto aclaró que no fue una decisión suya la de no llegar a la institución laica: “No es que no quise ir, sino que dijeron desde la U que supuestamente no necesitaban delanteros. Y bueno, al mes salió la posibilidad de Colo Colo con Arturo Salah”.

Dado el vínculo entre Pellegrini y Salah, los panelistas le consultaron si su llegada a Colo Colo había sido por recomendación: “El que me recomendó a mí fue Jorge Ghiso, ‘Vitrola’. Era amigo de Arturo y jugó con ellos”, explicó Barticciotto.

Finalmente, Marcelo Barticciotto llegaría a Colo Colo el mismo año 1988, previo pago de 90 mil dólares a Huracán, una “ganga” para todo lo que terminó ganando el Cacique con el extremo argentino posteriormente.

