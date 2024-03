Colo Colo empató con Sportivo Trinidense y tendrá que definir la fase 3 de la Copa Libertadores en casa. Los albos se complicaron frente a un rival que no les otorgó espacios, pero hubo otro factor que no favoreció el juego, según Daniel Morón. Se trata del arbitraje liderado por Alexis Herrera.

Tras el partido, el gerente deportivo habló con los medios. “El árbitro debería permitir el buen fútbol, que se vea un buen espectáculo, y desde mi punto de vista eso no sucedió. El partido fue lento, se hizo mucho tiempo, el juez amagaba que le iba a poder tarjeta al arquero, insinuaba cosas que nunca concretó”, dijo.

“Me parece que eso es amparar lo malo del espectáculo. Todos queremos ver un buen espectáculo, dinámico, que no se haga tiempo, que se juegue bien fútbol, que haya fair play. Puedo estar equivocado, pero vi que el árbitro amparó que se hiciera tiempo, que no se jugara. Eso no me gusta”, disparó.

A pesar de sus descargas frente a la prensa, descartó presentar un reclamo a Conmebol. “Es un comentario mío. No se colaboró con el espectáculo en sí. Creo que la Conmebol hace muchas cosas muy lindas para que los espectáculos sean de gran nivel, pero en esto tenemos que colaborar todos. Algo faltó”, cerró.

En Colo Colo, el árbitro pintó de amarillo a Carlos Palacios, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor y Óscar Opazo. El último quedó suspendido para el partido de vuelta que se jugará el miércoles 13 de marzo. En Trinidense, amonestó a Luis De la Cruz y David Villalba.

El plantel colocolino, en tanto, no se manifestó ni por el arbitraje ni por el empate de visita. De acuerdo a ESPN, “los jugadores decidieron no hablar con la prensa en Paraguay en modo de protesta tras no llegar a acuerdo con Blanco y Negro por los premios asociados a su participación internacional”.

