Universidad Católica y Colo Colo no lograron sacarse ventajas en el primer duelo de la final de la zona centro norte de la Copa Chile 2023. Cruzados y albos igualaron sin goles en un disputado encuentro en el Estadio Santa Laura, donde lamentablemente el espectáculo estuvo lejos de lo esperado.

Pese a los discreto del trámite del partido, la polémica se hizo presente en el recinto de Independencia producto de un claro penal no cobrado por parte del árbitro Francisco Gilabert. ¿La acción? Una falta del portero Nicolás Peranic a Carlos Palacios que todo el mundo vio, menos el cuerpo arbitral.

Uno que salió a criticar el trabajo del juez FIFA fue Daniel Morón, quien trajo a colación un recordado penal no cobrado al Cacique en la época que los albos la sufrían y mucho en la pelea por no descender.

“Ya no se puede hacer nada, esto ya pasó ya. Lamentablemente tenemos un episodio más con Gilabert y es inentendible”, afirmó el gerente deportivo de Blanco y Negro.

En ese sentido, el Loro declaró que “si ustedes me hablan de una jugada interpretativa, que pudo haber sido o no pudo haber sido, con algunas dudas, les creo. Pero aquí no hay duda de nada. Fue un penal clarísimo”.

Para finalizar y en torno a la falta de VAR, el ex portero señaló que “son instancias finales de la Copa Chile, partidos determinante. Es injusto que por estas cosas algún equipo se vea perjudicado por estos cobros, pero bueno, las reglas estaban de antes y no queda otra que aceptar los errores”.

¿Cuándo se disputa la vuelta entre Colo Colo y Universidad Católica por Copa Chile?

La revancha entre albos y cruzados está pactada para este domingo 20 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Monumental.

¿Cuándo y dónde se jugará la final nacional de la Copa Chile 2023?

La final de la Copa Chile 2023 ya tiene fecha y estadio confirmado por la ANFP: se jugará el miércoles 20 de diciembre en el Tierra de Campeones de Iquique.