Carlos Palacios detalla el penal no cobrado ante la UC: "Me tomó el pie y no me dejó ir"

Carlos Palacios protagonizó este miércoles la gran polémica de la final por la Zona Centro Norte de Copa Chile 2023. La Joya recibió un claro penal de Nicolás Peranic en el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo, pero que terminó en nada.

Fue en los 63′ minutos cuando el arquero trató de salir jugando con los pies y perdió el balón al ser apurado por el 7 albo. Ahí decidió agarrarlo de la pierna a vista de todos, pero Francisco Gilabert y sus asistentes no cobraron nada.

Carlos Palacios y el polémico penal no cobrado ante la UC

Carlos Palacios habló con TNT Sports tras el partido y analizó lo ocurrido entre Colo Colo y la UC. “Sabíamos que sería un partido duro, friccionado, como clásico. Dominamos parte del partido, pero creamos pocas ocasiones arriba. Es un resultado un poco justo por como fue el partido”.

“Traté de asociarme con el Colo y Erick. Me quedó una para rematar y no pudo entrar, pero estoy contento por el equipo que luchó hasta el último y sacamos el resultado”, añadió la Joya.

Carlos Palacios también se mostró sorprendido por el planteamiento de la UC esta noche. “Fue sorpresivo que no propusieran, ellos están acostumbrados en campo contrario, pero son estrategias. Si para ellos era necesario, nosotros teníamos que contrarrestarlo”.

Tras ello, la Joya se refirió al polémico penal no cobrado a Nicolás Peranic. “Fue sorpresivo para mí porque iba cerca y no agarraba la pelota. Me tomó el pie y no me dejó ir a buscarla”.

De hecho, Carlos Palacios recalcó que el juez debía sancionar la pena máxima. “Para mí fue penal claro pero por desgracia el árbitro no lo vio. Ahora tenemos que ganar el domingo”.

“Será un partido duro, pero estamos con nuestra gente, así que tenemos el deber de ir a buscarlo y ganarlo. Ya estamos pensando en el domingo, mañana prepararemos ese partido porque tenemos que ganar en casa”, sentenció.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de Copa Chile entre Colo Colo y Universidad Católica?

Colo Colo y Universidad Católica definirán al campeón regional este fin de semana. La final de vuelta por la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023 está programada para este domingo 20 de agosto desde las 15:00 horas en el estadio Monumental.

¿Qué viene para Colo Colo tras la Copa Chile?

Pase lo que pase con la Copa Chile, Colo Colo se enfocará en lo que viene en el Campeonato Nacional. El próximo domingo 27 de agosto se mide con Magallanes, para luego el 2 de septiembre chocar con la U en el Superclásico.