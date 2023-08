Gustavo Quinteros dispara contra el línea y el cuarto árbitro por penal no cobrado a Colo Colo

Colo Colo no pudo en su visita a Universidad Católica y selló un empate sin goles en la final de ida por la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023. El Cacique quedó con gusto a poco, especialmente por la gran polémica que significó el penal de Nicolás Peranic a Carlos Palacios.

El arquero tomó a la Joya y le impidió avanzar cuando quedaba solo. Sin embargo, ni Francisco Gilabert ni sus asistentes consideraron la falta y, al no haber VAR, todo quedó en nada. Esto dejó más que molesto a Gustavo Quinteros, quien le pegó con todo al línea y al cuarto juez.

La queja de Gustavo Quinteros por el penal no cobrado a Colo Colo

Gustavo Quinteros habló con TNT Sports y analizó el partido entre Universidad Católica y Colo Colo por Copa Chile. “Fue muy trabado, mucha pelota dividida y larga. Nos cuidamos los dos equipos al salir jugando o arriesgar en el fondo porque la cancha no está buena.”

“Nosotros tuvimos más protagonismo el primer tiempo y el final del segundo, pero no hubo mucha diferencia futbolística. El empate fue justo”, agregó el entrenador del Cacique.

Gustavo Quinteros comenzó su ataque contra los árbitros por todo lo ocurrido con Colo Colo ante la UC. “Nos condiciona el primer tiempo las amarillas, porque el defensor piensa que un foul más le puede dar la segunda. Pero no fue el mayor problema, no tuvimos un partido como lo estamos haciendo. No hubo profundidad”.

El técnico del Cacique entró de lleno en la polémica del penal de Nicolás Peranic a Carlos Palacios, disparando contra los asistentes de Francisco Gilabert. “Fue penal, se equivocaron de nuevo, pero es una pena que suceda”.

Ahí el DT le pegó con todo a los jueces que acompañaron al principal. “No lo ayudan mucho al árbitro, el línea está ahí y lo ve, el cuarto también. Lo hacen cometer errores”.

Finalmente, Gustavo Quinteros adelantó la vuelta ante la UC. “Hemos variado, en la Copa han jugado algunos que no lo hacen en el campeonato y están bien, merecen jugar. Rotamos el arco un defensor, volantes o extremos. Creo que vamos a poner lo mejor que tenemos para pasar”.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de Copa Chile entre Colo Colo y Universidad Católica?

La final de vuelta de la Zona Centro Norte de la Copa Chile 2023 entre Colo Colo y Universidad Católica se juega este fin de semana. En el estadio Monumental el día domingo 20 de agosto desde las 15:00 horas se definirá la llave para conocer al campeón regional.

¿Cuándo termina su contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

Gustavo Quinteros tiene contrato con Colo Colo por toda la temporada 2023. Su renovación será revisada en los próximos meses, dependiendo de los resultados y del deseo de cada una de las partes.