Emelec va a la carga por un Darío Lezcano que no es más considerado en Colo Colo

El mercado de pases del Campeonato Nacional cerró este jueves 27 de julio. Varios clubes hicieron fichajes de última hora, como la U, que anunció cerca de medianoche a Vicente Fernández. Colo Colo, por su parte, se quedó con la llegada de Óscar Opazo y Pablo Parra y no se reforzó más.

Sin embargo, todavía hay chances de que los futbolistas abandonen el medio local. Esto, porque los otros mercados permanecen abiertos. Por esa razón, la opción de que Darío Lezcano abandone el Cacique y se vaya al fútbol de Ecuador ha ido tomando fuerza.

El paraguayo no es considerado por Gustavo Quinteros en Colo Colo. Es más, este sábado ante Huachipato no entrará en la citación, tal como ya ocurrió ante Ñublense el pasado martes. Alfredo Stöhwing reveló hace unas semanas que quisieron echar al guaraní del club porque no daba su 100%.

¿Su futuro? Según informan desde Ecuador estaría en Emelec. Así lo reveló el periodista Javier Ruiz, quien señaló que este viernes hay una reunión en Chile entre directivos albos y eléctricos para conseguir su salida.

El Bombillo vino a la carga por Darío Lezcano porque se les cayó el arribo de Jaime Ayoví. El delantero tenía un acuerdo de palabra con el elenco ecuatoriano, pero el Genclerbirligi Sport Kulübü no llegó a acuerdo con la institución. Por esa razón, no pudo destrabar su rescisión para ir a Emelec.

Lezcano ha jugado apenas 11 partidos con Colo Colo, donde anotó solamente cuatro goles. Gustavo Quinteros en conferencia de prensa apuntó a que nunca dio el ancho que esperaban para ser el reemplazante de Juan Martín Lucero. “Hoy el reemplazante no llegó al nivel de Lucero, no pudo. Ahí a lo mejor tuvimos esa falta de gol que Lucero nos dio el año pasado, pero ya está. Damos explicaciones todo el tiempo de esto, pero ya es sabido”, sentenció.