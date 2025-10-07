El plantel de Colo Colo le va agarrando la mano a Fernando Ortiz: “Nos sirvió…”

Colo Colo vive una larga pausa producto del Mundial Sub 20 que se desarrolla en nuestro país. Los albos volverán a la competencia recién el domingo 19 de octubre, así que disputarán un amistoso contra Deportes Puerto Montt este miércoles 8 para sumar ritmo.

Antes de viajar a la Región de Los Lagos, el plantel colocolino entrenó en el Complejo del Sifup, ya que el Estadio Monumental ya está siendo ocupado por el rapero Kendrick Lamar para su concierto de este martes 7.

En Pirque, Sebastián Vegas habló sobre cómo en estos días han podido conocer más a Fernando Ortiz. “Nos sirvieron estos días para ponernos bien y aprovechar este parón para conocer más al profe, lo que quiere y lo que busca, y para mejorar nosotros en lo técnico y lo táctico“, dijo.

“Nos ayuda (el amistoso con Puerto Montt). Dentro del tiempo sin jugar, lo que más falta es ritmo y para eso son estos partidos, para seguir buscando la mejora y poner en práctica las ideas del entrenador, y para llegar bien a lo más importante, que es el campeonato“, relató.

Colo Colo le va agarrando la mano a Fernando Ortiz

El amistoso entre Colo Colo y Deportes Puerto Montt se disputará este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue. El duelo, que será el tercer partido de Fernando Ortiz al mando del Cacique, será transmitido por ESPN en Disney+.

Después de eso, los albos volverán a la cancha el 19 de octubre para enfrentar a Coquimbo Unido en la fecha 24 de la Liga de Primera. “Es un buen rival, así que aprovechamos estos partidos para ponernos a punto y llevar a cabo la idea del profe”, mencionó Sebastián Vegas sobre aquello.

