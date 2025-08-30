Faltan menos de 24 horas para el esperado Superclásico 198 entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la fecha 22 de la Liga de Primera en el estadio Monumental. El duelo virtualmente definitorio para ambos equipos.

De perder, el Cacique quedaría en la práctica sin opciones de conseguir un cupo a Copa Libertadores, e incluso de Copa Sudamericana. De caer los azules, le ceden el título en bandeja al puntero Coquimbo Unido.

Todo esto con el sentimiento aún latente por la violenta y cobarde encerrona sufrida por hinchas de la U contra Independiente en Avellaneda. Y el ánimo enrarecido por las burlas de algunos pocos barristas de Colo Colo en la previa del Clásico.

Con nuevo DT listo en Colo Colo, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, pidió a los hinchas buen comportamiento. El Superclásico se jugará sin hinchas visitantes, pero de todas formas el timonel albo solicitó a los hinchas denunciar a los que incurran en actitudes violentas.

El llamado de Mosa a los hinchas albos

“Queremos hacerle un llamado a la hinchada para que podamos tener una actividad tranquila. Lo más importante es la disposición de la gente, que los hinchas vengan en paz a alentar al equipo, de forma normal y sin alteraciones”, dijo Mosa.

Mosa pide que hinchas de Colo Colo deben parar o denunciar a barristas violentos en el Superclásico.

Agregó que “si queremos venir a apoyar a nuestros equipos y el día de mañana tener hinchas del otro equipo, cuidemos nuestra casa, cuidemos la convivencia. El 99 por ciento de los hinchas que no hacen nada también deben ser inspectores“.

“Al tipo que esté al lado decirle ‘oye, déjate de tirar piedras, déjate de hacer esto o déjate de hacer lo otro’. Solamente concentrarse en alentar al equipo“, complementó.

Mosa sentencia que “estamos muy contentos con el trabajo que se ha realizado. Hemos revisado cámaras biométricas, hemos revisado cámaras de alta resolución, tenemos anillos de seguridad en el perímetro y abriremos el estadio tres horas antes. Hemos hecho un trabajo muy riguroso”.

