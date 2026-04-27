Tras una larga espera, por fin Esteban Paredes pudo ganar su primer partido como entrenador. El ex delantero lideró a Santiago Morning en la victoria por 3-1 sobre Deportes Linares por la fecha 5 de la Segunda División Profesional, resultado más que necesario para su club.

Y es que con esto el cuadro microbusero logró sumar de a tres por primera vez en la Zona Zur del torneo, escalando al quinto puesto con cuatro unidades tras cinco partidos disputados.

Este triunfo fue analizado por el propio Esteban Paredes, quien tras el partido además de dejar en claro su felicidad, le mandó un claro mensaje a Colo Colo pensando en su futuro como entrenador profesional.

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Paredes sueña con dirigir a Colo Colo

El ex atacante partió diciendo en charla con ADN Radio que “estoy contento, nunca voy a olvidar el 26 de abril, pero esto es todo de los chicos, que hoy jugaron un partido extraordinario. Mis felicitaciones para ellos”.

Además, comentó el presente dirigencial del Cacique ante la posibilidad de que Aníbal Mosa se haga con el control total de Blanco y Negro. “Desde que lo conozco, creo que es lo mejor para el club, más allá de quedarse con el mayor porcentaje. Yo siempre vi que ponía dinero para que el club saliera adelante. No me parece raro que lo haga. Es su forma”, afirmó.

Paredes apuntó a Colo Colo tras lograr su primer triunfo como entrenador. | Foto: Santiago Morning.

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“Creo que, de una vez por todas, Colo Colo tiene que tomar nuevos aires; debe tener un estadio más hermoso que el que tiene, una infraestructura acorde a lo que es el club. Me parece que es el camino viable para que Colo Colo crezca y pueda jugar todos los años la Copa Libertadores, que es lo que quiere la gente”, agregó.

Para finalizar y apuntando a lo que quiere como DT, el Tanque avisó que “obviamente tengo que tener mucha más experiencia, abocándome a lo que es esto de seguir entrenando, ver fútbol y la táctica. Claramente, es un sueño llegar a la banca de Colo Colo”.

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En síntesis

Esteban Paredes logró su primer triunfo como DT tras vencer 3-1 a Deportes Linares.

logró su primer triunfo como DT tras vencer a Deportes Linares. Santiago Morning escaló al quinto puesto de la Zona Sur tras cinco partidos disputados.

de la Zona Sur tras disputados. El exdelantero debutó como ganador este 26 de abril en la Segunda División Profesional.

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