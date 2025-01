La pregunta de quién reemplazará a Brayan Cortés en el arco de Colo Colo por fin tiene respuesta. Y es una que nadie esperaba. Finalmente, y luego de una fallida movida al fútbol extranjero, Brayan Cortés se quedará en el Cacique y será el portero del Centenario de los albos.

El iquiqueño tenía las maletas listas para buscar un nuevo horizonte fuera de Chile. Blanco y Negro, en tanto, negociaba con Keylor Navas para una posible llegada a Colo Colo. Pero todo dio un vuelco: este jueves, Jorge Almirón hizo público su deseo de que Brayan Cortés se quedara. Y así será.

Es así como Aníbal Mosa, timonel de los albos, retomó las negociaciones con Cortés. Según comunicó Dale Albo, con esto se llegó a un acuerdo para que Brayan Cortés continuara por otras dos temporadas en el equipo.

Y según complementa El Mercurio, la negociación implica un considerable aumento de sueldo para el arquero titular de Colo Colo y la Roja. Se le ofreció un salario “superior a los $50 millones, más de lo que ganaba hasta el año pasado”, dicen en el diario nacional.

Vuelco: Brayan Cortés se queda en Colo Colo

Jorge Almirón fue claro. “Brayan todavía tiene la posibilidad de volver, no está cerrada. Es el arquero de la selección de Chile, lo conozco muy bien, ha sido muy regular y ha sido importantísimo. Esperemos que se pueda dar. Hoy, es mi prioridad“, dijo ante los medios de comunicación.

Con esto, dejó la opción de Keylor Navas, un fichaje que tenía muy ilusionados a los hinchas del Cacique, en segundo lugar. “Si no se da, tenemos que buscar. Si no llega Brayan, tendremos que avanzar por Keylor”, manifestó Almirón. Todo indica que no será necesario.