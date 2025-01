¿Brayan Cortés o Keylor Navas? Jorge Almirón revela importante exigencia para Colo Colo

Colo Colo inicia su pretemporada este 2 de enero. El Cacique se reencuentra en el Estadio Monumental con el objetivo de hacer historia el 2025 en el año del centenario.

Sin embargo, Jorge Almirón debe enfrentar un conflicto de palabras mayores ya que todavía no tiene arquero titular para la campaña que se avecina. La salida de Brayan Cortés y la tardanza en la contratación de un nuevo refuerzo, mantienen en alerta al DT trasandino.

Por lo mismo, este jueves en su retorno a Chile recalcó cuál es su prioridad para cuidar los tres palos en Colo Colo. “Brayan todavía tiene la posibilidad de volver, no está cerrada. Es el arquero de la selección de chile, lo conozco muy bien, ha sido muy regular y ha sido importantísimo”, expresó de entrada Almirón.

Incluso se atrevió a contradecir a ByN que le dieron un portazo XL al seleccionado nacional. “Esperemos que se pueda dar lo de Brayan. Hoy es mi prioridad”, recalcó. El portero se despidió del Cacique tras finalizar la temporada en noviembre y pese a que se le ofreció un incremento en su sueldo, decidió buscar una opción en el extranjero. Su nombre sonó en clubes como Boca Juniors, León y Gremio, pero ninguno sin éxito.

Cortés podría tener una nueva oportunidad en Colo Colo. Almirón ya pidió su regreso.

El tema es que Almirón también dejó la puerta abierta que como segunda opción se pueda avanzar con Keylor Navas que hace seis meses están sin club. “Yo no me cierro a eso, pero si no se da tenemos que buscar. Si no llega Brayan tendremos que avanzar por Keylor”, sentenció.

¿Quién es el arquero de Colo Colo para el 2025?

Ante este panorama, de momento el arquero titular para el inicio de temporada es Fernando de Paul. Ahora el suplente sería Eduardo Villanueva que renovó con el Cacique a finales de diciembre.

Por lo que ahora falta definir la situación de Brayan Cortés para sumar un nuevo portero. Si no se logra acuerdo, en ByN buscarán la contratación de Keylor Navas tal como indicó Jorge Almirón.

