El futuro de Brayan Cortés está en el aire tras asegurar que buscará seguir atajando lejos de Colo Colo. De esa decisión ya pasaron varias semanas y todavía el arquero no encuentro un club de cara a este 2025 que ya comenzó.

Si bien la opción más segura era la de partir a León de México, todo se quedó en rumores y con el iquiqueño todavía esperando por algún club que le abra las puertas. ¿Y Colo Colo? Pues buscando un nuevo meta, lo que a varios hace pensar que no sería raro ver a Cortés de vuelta en el Monumental.

Uno que se refirió a este complicado presente del arquero fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en el programa Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura se la jugó al decir que lo más concreto que ha tenido Cortés en este mercado fue la opción de renovar con los albos.

ver también Directorio de Colo Colo se divide por el regreso de Brayan Cortés

“En Colo Colo lo ofrecieron cuatro años”

El campeón de la Copa Libertadores 1991 con los albos afirmó que “lo último que supe lo dije el año pasado, que estaban acercándole a Brayan Cortés a Quinteros desde Gremio y no cerraban la opción de volver a Colo Colo”.

Brayan Cortés sigue sin encontrar club tras confirmar que no seguirá en Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Lamentablemente, no tenía nada concreto para sus pretensiones y lo que le habían tirado sobre la mesa estaba muy por debajo en lo profesional. No sé cuál será el pensamiento de la dirigencia de Colo Colo”, agregó.

Publicidad

Publicidad

En ese sentido, el ex atacante aseguró que “lo más concreto que ha tenido son los 4 años que le ofreció Colo Colo y con un sueldo importante. Hasta ahora, no hay nada concreto para él de acuerdo a su representante que no le ha ofrecido nada que lo seduzca y que sea de verdad una oferta importante”.

Los números de Brayan Cortés en el 2024

Brayan Cortés jugó 40 partidos en el arco de Colo Colo en la temporada 2024, siendo 23 por el torneo local, 14 por la Copa Libertadores, dos por la Copa Chile y uno por la Supercopa. Recibió 28 goles y entregó en 18 oportunidades su portería imbatida en 3.597 minutos de acción.

ver también "Braian Cortecito": Llueven los memes con el posible retorno de Brayan Cortés a Colo Colo

Sumando sus siete años en el Cacique, Cortés jugó 208 compromisos, con 195 goles recibidos y 84 porterías imbatidas. A nivel de trofeos el iquiqueño ha ganado dos torneos locales, tres Supercopa y cuatro Copa Chile.

Publicidad