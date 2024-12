La teleserie de Brayan Cortés y Colo Colo parecía haber llegado a su final, pero las cosas dieron un giro inesperado. El Indio sigue sin encontrar club y no vería con malos ojos volver al Cacique.

Y es que a pesar de que se habló de Boca Juniors, Gremio y otros elencos sudamericanos, lo cierto es que no hay ninguna propuesta en la mesa. Con la pretemporada ya en curso en nuestro país, el portero no quiere perder más tiempo y vuelve a ser opción en el arco albo.

Pero más allá de que era el hombre que el club quería y de que todavía no le encuentran reemplazante, está lejos de hoy ser prioridad. Así por lo menos se conoció en las últimas horas, donde ha pasado a ser un plan B o hasta C.

Directorio de Colo Colo le hace la cruz a Brayan Cortés

Colo Colo sigue buscando arquero y, entre las opciones para reemplazar a Brayan Cortés, ahora aparece el propio Brayan Cortés. Y es que en un giro tragicómico, el Indio nuevamente puede vestir la camiseta del Cacique en 2025 ante su mala suerte para buscar un club en el extranjero.

Pero más allá de su deseo y de ser una opción real, su panorama no es para nada favorable. Así lo explicó el periodista Edson Figueroa en su canal de YouTube, donde detalló lo que ocurrió en la última reunión de directorio este lunes.

“Estaba muy cerca Dituro, pero se metió por los palos Brayan Cortés”, comenzó explicando. “No encuentra club y era algo que iba a debatir el directorio”, complementó.

De hecho, el reportero albo detalló que “la propuesta tendría un par de años de contrato, pero Colo Colo quiere hacer uno sin cláusula, asegurar que juegue toda la temporada y no que a mitad de año llegue otro club“.

Aunque más allá de esto, en Colo Colo siguen dolidos por la forma en la que buscó su salida y por no haber respondido los llamados. “No están convencidos de esta situación“, enfatizó Edson Figueroa.

Las cosas no están nada a favor del portero, ya que a pesar de solucionar un problema y de evitar gastar un cupo de extranjero, la dirigencia tiene la mira puesta en otro lado. Específicamente en Keylor Navas, quien tomó la delantera en la carrera.

Brayan Cortés espera que las cosas se inclinen a su lado para así poder volver a Colo Colo si no encuentra club. Después de estar seguro de que podía irse, ahora ruega una chance para no quedarse sin equipo en un 2025 donde era considerado pilar y ahora no.

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en Colo Colo?

Brayan Cortés, por ahora se va de Colo Colo dejando un total de 208 partidos oficiales disputados. 84 arcos en cero y 195 goles en contra fueron su saldo en los 18.491 minutos que estuvo en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Por ahora, Colo Colo sigue buscando a un reemplazante para Brayan Cortés antes de su primer amistoso del año. El Cacique iniciará su 2025 enfrentando a Santiago Wanderers el próximo 9 de enero en la Noche Caturra.