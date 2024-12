La oferta que Colo Colo le presentó a Claudio Bravo para tomar el testimonio de Brayan Cortés no fue aceptada por el legendario capitán de la Roja. El interés en Matías Dituro parece que tampoco llegará a buen puerto. Al menos así lo informaron desde España.

Y muy difícil se vislumbra la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el costarricense Keylor Navas. En ese contexto, y con el Indio todavía sin club, el ex Deportes Iquique continúa como una opción válida en los albos. “En el plano directivo, tiene la puerta abierta”, aseguró Rodrigo Gómez en Cooperativa Deportes.

“La intención es que continúe por eso se le mejora la oferta. La idea es que se quede en Colo Colo. Y dicen ‘Cortés no tiene club’. Está botando la pelota para reactivar una negociación”, apuntó el citado comunicador, quien cubre hace muchos años el devenir del Eterno Campeón.

Brayan Cortés podría regresar a Colo Colo. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Agregó que “la puerta estará abierta hasta el final sobre todo porque es complejo llenar su lugar tras la bajada de Claudio Bravo”. Se dieron las conversaciones entre Aníbal Mosa y el portero bicampeón de América con la Roja. Pero el ex Betis decidió no echar pie atrás a su retiro.

Colo Colo le mejora la primera oferta a Brayan Cortés

Así las cosas, Colo Colo le puso una mejor oferta a Brayan Cortés para retenerlo en medio de un panorama que lo tuvo como refuerzo prácticamente confirmado en el Club León de México. De hecho, fue el mismísimo Eduardo Berizzo quien lo descartó rotundamente.

“El tema es Cortés. Si no aparece un equipo a la altura para el salto de calidad al extranjero, seguir siendo el “1” de Colo Colo con la selección a la mano es una alternativa que no debe despreciarse”, expuso Gómez, quien cree que es factible tener de regreso al ex Deportes Iquique en el Monumental.

Brayan Cortés en acción ante Alianza Lima por la Copa Libertadores. (Daniel Apuy/Photosport).

Así las cosas, Jorge Almirón podría quedar tranquilo con un panorama que en algún momento se vio desolador: además de la salida de Cortés, desde Argentina reportaron que Fernando de Paul fue ofrecido a Newell’s Old Boys. Aunque el mismo Mosa dijo que no hubo nada formal por el Tuto.

