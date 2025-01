Colo Colo regresó este jueves 2 de enero, comenzando oficialmente la pretemporada 2025 del cacique, que incluirá viajes a La Serena, Valparaíso, Uruguay, estando pendiente de confirmación, Argentina.

El club busca una preparación adecuada para los retos que se vienen, por lo que enero tendrá una agenda repleta de partidos. Pero al parecer, los conflictos no terminan para los albos, porque ByN frena el regreso de Brayan Cortés.

Blanco y Negro rechaza el regreso de Brayan Cortés

Cortés decidió hace algunas semanas no seguir en Colo Colo y no renovar contrato, luego de eso, el club comenzó a buscar un arquero para cubrir el pórtico albo y no se quedaron de brazos cruzados, iniciando conversaciones con Keylor Navas.

Al parecer, el arquero está a punto de unirse al equipo de Macul, y las próximas horas serán decisivas para que el costarricense cierre su impactante fichaje en el fútbol chileno.

ver también Alfredo Stöhwing se va con todo contra Aníbal Mosa en Colo Colo

Pero ojo, porque otro nombre surgió en el camino y fue el del propio Cortés, quien, al no encontrar un nuevo club, está evaluando la posibilidad de reanudar las conversaciones con la dirigencia del Cacique.

En la dirigencia de Blanco y Negro se discutió la posibilidad del regreso de Cortés, pero la respuesta no fue favorable, según informa En Cancha.

Publicidad

Publicidad

Los directivos no están muy dispuestos a reincorporar al arquero, principalmente porque no ha habido un acercamiento formal y, además, se fue en malos términos tras no responder a la oferta de renovar su contrato.

Si logran llegar a un acuerdo con Navas, el asunto quedará resuelto. Se espera que la noticia de Cortés se desarrolle a lo largo de la jornada, porque Keylor está cada vez más cerca del cacique.

¿Regresa Brayan Cortés a Colo Colo? – Photosport

Publicidad

Publicidad

Defienden el regreso de Cortés a Colo Colo

Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, se refiere a la situación por la que pasa Brayan Cortés. “Es lamentable. Todos pensamos que iba a seguir, tiene o tenía la confianza de todo el cuerpo técnico, jugadores, directiva y de la hinchada. Tuvo grandes actuaciones en Copa Libertadores”, dijo.

“Todos pensábamos que se iba a quedar, porque quería jugar en un equipo grande. No sé, la gente ahora está dividida, especialmente el hincha, porque en realidad es como… no lo pueden tomar como que ha traicionado a Colo Colo, pero fue por un futuro mejor y hasta el día de hoy no lo puede conseguir“, afirma.