Por estos días Colo Colo no tiene un buen pasar considerando que estamos a fin de año y todavía no se presentan los esperados refuerzos albos de cara a la temporada 2025, año donde además de buscar revalidar el título nacional, se disputará la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

A esto se suma, que hace algunos días, en el marco de los múltiples anuncios de la celebración con respecto al centenario del club, se forjó una polémica por la ausencia de algunos jugadores del plantel, entre ellos Esteban Pavez y Arturo Vidal, los capitanes del cacique.

Situaciones que han generado preocupación en parte del directorio, así lo expresó Alfredo Stöhwing, quien atribuyó la responsabilidad de este y otros problemas a la gestión de Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro.

Alfredo Stöhwing en picada contra Anibal Mosa

El exmandamás de ByN, en conversación con La Tercera, aprovechó la tribuna y se fue con todo contra la dirección de Mosa evidenciando que hay evidentes conscuencias: “Yo creo que el directorio ha administrado razonablemente lo que se ha organizado, el club está mucho mejor organizado que antes; hay una administración, un plantel, un cuerpo técnico, un cuerpo técnico en el femenino… Pero Aníbal solo juega para Mosa Fútbol Club en el sentido de que hace todo personalmente y se están sufriendo las consecuencias ahora con ese personalismo“.

Stöhwing repasó la falta de profesionalismo: “Yo creo en un trabajo más profesional, en una estructura administrativa potente y en que el directorio está para supervigilar eso, para fijar políticas, pero no para estar involucrado directamente en una serie de cosas que cada vez son más complejas en el fútbol y donde se requiere más profesionalismo”.

Aníbal Mosa, presidente del directorio de la sociedad anónima Blanco y Negro.

Publicidad

Publicidad

ver también Ídolo de Colo Colo sorprende al elegir al mejor delantero de la dupla Sa-Za

En la instancia también abordó la polémica de los premios y catalogándola de máxima gravedad: “Pienso que debe haber situaciones que desconozco y me parece muy grave lo que ha ocurrido en un periodo tan importante como este (…) En el último directorio el presidente nos dijo, pero muy por encima y bajándole el perfil, que no iba a haber ningún problema. Sin embargo, se ha transformado en algo muy delicado y no me cabe duda, conociendo a los jugadores que no solicitan cosas que no corresponden, que debe haber alguna cosa ahí entremedio, alguna promesa o algo que desconozco, que produjo esta situación que me parece de la máxima gravedad”.

El expresidente tuvo palabras a raíz de postergar el regreso a la cancha hasta el 2 de enero: “Me pareció muy delicado, esas fechas se vieron hace bastante tiempo, estaba todo organizado y, en mi experiencia estando en el directorio hace muchos años, tiene que haber razones muy importantes para que se cambie. A mí no me cabe duda de que esto se gatilló por la dificultad actual entre los jugadores y Aníbal y, por lo tanto, es un mal comienzo de pretemporada, el cuerpo técnico no debe estar cómodo. Es un muy mal síntoma, empezando un periodo tan importante. Me preocupa mucho”.

Apuntando directamente a la ausencia de Daniel Morón, en la arista de la falta de refuerzos de Mosa: “No estoy para nada en las negociaciones, pero no me cabe duda de que he visto poco protagonista a la gerencia deportiva. Si vemos las declaraciones e informaciones, prácticamente ninguna ha venido de la Gerencia Deportiva en este periodo de contrataciones, cuando Daniel Morón debería ser el vocero”.

Publicidad