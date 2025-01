Defienden el posible regreso de Brayan Cortés: "No traicionó a Colo Colo"

El futuro de Brayan Cortés es una incógnita luego de no renovar con Colo Colo. Tras seis años y una gran temporada nacional e internacional, el portero buscó una nueva oportunidad. Hasta el momento, no ha llegado nada. Incluso, se dice que puede volver al Cacique.

Por otro lado, en el equipo albo suenan nombres como Matías Dituro y hasta Keylor Navas, quien habría bajado sus exigencias económicas y hoy se acerca, como una opción real, al arco del Cacique.

Julio Rodríguez, formador de Claudio Bravo, se refiere a la situación por la que pasa Brayan Cortés. “Es lamentable. Todos pensamos que iba a seguir, tiene o tenía la confianza de todo el cuerpo técnico, jugadores, directiva y de la hinchada. Tuvo grandes actuaciones en Copa Libertadores”, dijo.

“Todos pensábamos que se iba a quedar, porque quería jugar en un equipo grande. No sé, la gente ahora está dividida, especialmente el hincha, porque en realidad es como… no lo pueden tomar como que ha traicionado a Colo Colo, pero fue por un futuro mejor y hasta el día de hoy no lo puede conseguir“, sumó.

Brayan Cortés no encuentra club tras rechazar a Colo Colo | Photosport

El incierto futuro de Brayan Cortés… ¿Vuelve a Colo Colo?

Brayan Cortés parecía fuera de Colo Colo y con su futuro en el fútbol extranjero cuando declinó la oferta de renovación de los albos. Hoy, entrena de manera personal en la Academia San Antonio, donde está en la compañía de un preparador de arqueros para no perder el ritmo.

Sin embargo, ante la sorpresa de que el golero todavía no encuentra club, la puerta de Colo Colo vuelve a abrirse. ¿Se dará?