Colo Colo parte este jueves 2 de enero la pretemporada. El plantel estelar se reunió en el Estadio Monumental y se trasladará a La serena para realizar los primeros trabajos con Jorge Almirón.

El tema es que aún no se define la llegada de un refuerzo para el arco albo. La salida de Brayan Cortés, quien se despidió en reiteradas ocasiones en redes sociales, le abrió las puertas a Keylor Navas, lo que en las últimas horas ha crecido de forma importante. Incluso el ex portero del PSG y Real Madrid habría bajado sus pretensiones para jugar en el Cacique.

Sin embargo, en la interna de Colo Colo el nombre que más se pide es Brayan Cortés. Así lo reveló Dani Arrieta en su retorno a Pelota Parada. “Colo Colo sigue buscando arquero, Cortés anunció que buscaría rumbos en el extranjero. Pero pasaron las semanas, Colo Colo negocia con Navas, pero en paralelo Cortés tampoco cerró negociación”, indicó el comunicador.

Cortés sigue como opción en Colo Colo

“Me han dicho que las alternativas que tiene del extranjero no le cierran y no lo seducen. Así es como recibe otra vez contactos de Colo Colo y quien más empuja para tenerlo es Jorge Almirón. Lo llamó y le dijo que evaluara su futuro, que tiene las puertas abiertas. Eso hizo reflexionar a Cortés, que le pidió unos días antes de tomar una determinación. Pero a Cortés ahora le seduce seguir en Colo Colo, pues del exterior nada lo llena 100%”, complementó Arrieta desde La Serena donde espera al Cacique.

Plantel de Colo Colo pide a Cortés

Pese a la complicada negociación, en el plantel albo siguen esperando a Brayan Cortés para el 2025. Así al menos lo dejó en claro Arturo Vidal antes de comenzar la pretemporada en La Serena.

“Es un buen nombre el de Keylor Navas. Pero a mi parecer, me gustaría que se quedara Brayan Cortés. Es un gran portero, pero tiene que tomar una decisión tranquilo. Ahora él tiene que decidir”, sentenció el King.