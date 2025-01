Colo Colo volvió a los trabajos este jueves para su pretemporada 2025 y lo hizo con una gran duda. El Cacique se quedó sin arquero luego de que Brayan Cortés decidiera no renovar su vínculo, lo que había puesto a varias opciones para reemplazarlo.

Hace días sonaba con fuerza Matías Dituro, pero en las últimas horas Keylor Navas se metió con todo a la discusión. Esto ha generado todo un debate entre los hinchas, a los que esta tarde se metió un peso pesado: Arturo Vidal.

El King habló antes del viaje del plantel albo a La Serena, donde trabajarán en los próximos días, golpeándole la mesa a la dirigencia. De hecho, dejó en claro su postura sobre quién debe ser el portero del Cacique en 2025.

Arturo Vidal entra con todo a la polémica por Brayan Cortés y Keylor Navas

Arturo Vidal no se quedó al margen de lo que está siendo la elección del arquero de Colo Colo para el 2025. Brayan Cortés dio un pie atrás y ahora quiere volver, pero su opción aparece justo cuando Keylor Navas estaba a nada de ser refuerzo.

Arturo Vidal defendió a Brayan Cortés ante opción de ser reemplazado en Colo Colo por Keylor Navas. Foto: Photosport.

Antes de viajar a La Serena, el King abordó el caso en el aeropuerto de Pudahuel y dejó en claro su deseo para la temporada que arranca. “Ya queríamos empezar esto, queremos ir por la segunda, ganar la 35, las metas son altas. Están llegando buenos jugadores, eso es importante”, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Fue tras ello que Arturo Vidal fue consultado por la opción de Keylor Navas, al que dejó más que en duda. “Es un nombre fuerte, todos sabemos lo que ganó afuera, pero el tema mío es que no sé por qué no juega hace tanto tiempo“, dijo en señal de alerta.

Ahí, el King puso como ejemplo a Brayan. “Tenemos un arquerazo que es Cortés, no sé en qué está eso, pero yo prefiero que se quede Cortés. Es una decisión de él. No sé en que está eso, sino que llegue gente fuerte para pelear la Libertadores”.

ver también Defienden el posible regreso de Brayan Cortés: "No traicionó a Colo Colo"

De hecho, Arturo Vidal dejó en claro que no ha hablado con el Indio, pero que debe tener en cuenta que el Cacique recuperó su sitial a nivel internacional. “No he hablado con él, pero Cortés sabe que Colo Colo está entre los mejores de Sudamérica y es una opción de pelear la Libertadores“.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, aplaudió a Aníbal Mosa por concretar el fichaje de Claudio Aquino. “Espectacular, eso me encantó, me pone muy contento. Aníbal se la está jugando, no es fácil traer al mejor jugador de Argentina. Algunos periodistas acá deben ayudar más, cuidar al fútbol chileno, que es bueno, lo he dicho. Y con estos jugadores va a crecer la liga chileno, por algo en Argentina vienen a buscar jugadores acá. Hay que querer la liga y que Aníbal siga trayendo los jugadores que pidió el profe“.

“Nuestra meta es pasar los cuartos, ojalá ganar la segunda. Así tiene que ser todos los años: Pensar en grande”, cerró.

Encuesta¿Quién debe ser el arquero de Colo Colo en 2025? ¿Quién debe ser el arquero de Colo Colo en 2025? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles fueron los números de Brayan Cortés en la última temporada?

En su última temporada en Colo Colo, Brayan Cortés logró disputar un total de 40 partidos oficiales. En ellos recibió 28 goles, dejó su arco en cero en 18 ocasiones y alcanzó los 3.597 minutos dentro del campo de juego.

ver también Los dos refuerzos por los que Jorge Almirón prefiere seguir con Brayan Cortés en Colo Colo

¿Cuáles fueron los números de Keylor Navas en su última temporada?

Keylor Navas dejó el PSG a mediados del 2024 luego de haber disputado un total de 6 partidos oficiales. En ellos dejó su arco en cero en 2 jornadas y recibió 7 goles en los 540 minutos que estuvo en la cancha.