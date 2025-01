Brayan Cortés ha protagonizado una de las teleseries más grandes en el mercado de pases. El jugador rechazó seguir en Colo Colo, explicó que quiere partir al extranjero, se lo dio listo en León de México… y ahora puede volver al Cacique.

Fue el 4 de diciembre cuando, tras descartar lo que le ofrecieron desde el Monumental, salió a dar explicaciones en medio de sus vacaciones.

Con la foto de una palmera de fondo indicaba que “sólo quiero dejar en claro todo lo que se está comentando de mi situación con Colo Colo. Llevo siete años en el club y pienso que es un buen momento para seguir creciendo en mi carrera y tener otras experiencias”.

Agregó el arquero que “el año pasado tuve la opción de ir a dos clubes y decidí quedarme a jugar este 2024. Efectivamente hubo un acuerdo económico para que no me viera perjudicado en ese sentido, pero nunca extendiendo el contrato como condición”.

El mensaje de Cortés hace un mes explicando que se iba de Colo Colo

Luego dijo que su deseo de irse de Colo Colo “no pasa por algo económico, me siento en una buena edad para un desafío en el extranjero, después de todo lo que he vivido en este hermoso club. Mi foco principal es pensando en lo profesional y familiar. Espero puedan entender y respetar esta importante decisión”.

Cortés, de vuelta a Colo Colo

Ni 30 días han pasado y fue el propio Jorge Almirón quien señaló que no solamente espera contar con Cortés para esta temporada, sino que su regreso significa plantar a Keylro Navas, quien ha estado negociando con Aníbal Mosa su llegada a Colo Colo.

“Brayan está todavía con la posibilidad de volver, no está cerrado. Lo conozco bien, es regular. No me cierro a eso, es mi prioridad. Si no viene Bryan, seguramente puede llegar a ser Keylor”, sostuvo Almirón.

De esta manera deja claro que la prioridad es que el iquiqueño logre atajar en el Cacique, plantando de esta manera a un portero del Real Madrid y el PSG. Habrá que ver si el Indio toma una decisión luego o sigue dilatando el asunto.

