El periodista afirmó que el Rey Arturo claramente no está al 100% y que el DT de Colo Colo debe tomar decisiones al respecto. “Está muy errático y lento físicamente”, lanzó.

Arturo Vidal no tuvo un partido grato ante Cerro Porteño. El volante estuvo lejos de ser una figura destacada en el mediocampo de Colo Colo, viéndose en varias veces superado por la férrea marca del cuadro paraguayo e incluso siendo reemplazado en los minutos finales.

Uno que analizó críticamente el nivel del King en este partido copero fue Manuel De Tezanos, quien en su programa ‘Balong’ en Youtube afirmó que Jorge Almirón debe tomar decisiones ingratas en torno al mediocampista.

“El reemplazo era antes. No se ve bien Vidal y es lamentable, no creo que sea la imagen que quiere dejar. Yo me imagino su voluntad de estar y aportar lo más posible, pero Colo Colo contaba con medio jugador menos. Vidal, que jugó los primeros partidos ante Godoy Cruz en el partido de ida, aportaba mucho más”, señaló.

En ese sentido, el periodista sostuvo que “estuvo muy poco participativo. No ganó casi ningún mano a mano, muy errático y lento físicamente. No fue un buen partido de Vidal”.

“Yo entiendo que es súper difícil decirle a Vidal que se siente a la banca, pero si él no vuelve de a poco y se exige al máximo estar tres semanas fuera, es difícil que encuentre ritmo. Es una pega ingrata, tener que decirle eso a un jugador de esos galones, pero va a tener que hacerlo Almirón en algún momento porque claramente le afecta”, agregó.

Para cerrar, De Tezanos lanzó que “si uno no tiene a un jugador al 100%, por muy Arturo Vidal que sea, contra equipo del nivel de Cerro Porteño esto se nota”.

Los números de Arturo Vidal en Colo Colo

Desde su regreso al Cacique el volante ha jugado un total de siete partidos oficiales, siendo cuatro por la Copa Libertadores, dos por el torneo chileno y una por la Supercopa.

Lamentablemente si estos datos se traducen a los minutos en cancha, el promedio es bajísimo. De 1080 posibles de juego el volante apenas ha jugado 562, es decir, un laxo 52,04%. Y ojo, que Almirón ya deslizó la idea de mandar un equipo alternativo a jugar ante Ñublense este sábado.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.