Arturo Vidal tuvo un complicado partido ante Cerro Porteño. El King estuvo lejos de ser una figura destacada en el mediocampo de Colo Colo, viéndose en varias veces superado por la férrea marca del cuadro paraguayo.

Afortunadamente el ex volante terminó festejando, justamente gracias al jugador que lo reemplazó en los minutos finales. Cuando el Rey Arturo no daba más del cansancio, Jorge Almirón decidió sacarlo por Lucas Cepeda, quien ingresó con la varita mágica para destrabar el partido.

Ya en la banca de suplentes, con la angustia de ver como el 0-0 era casi una realidad este debut copero, Vidal vio casi como un hincha más el tanto del ex Santiago Wanderers. Y decimos como hincha, porque así mismo el nacido en San Joaquín salió a festejar el gol de la victoria.

La señal oficial no le perdió pisada al bicampeón de américa, quien lideró las celebraciones desde la banca con el ingresó a la cancha para unirse en el júbilo contra el resto de sus compañeros. La situación lo ameritaba, porque era el primer triunfo en la fase de grupos de la Libertadores, el gran objetivo del volante en este regreso al Cacique.

“Es un sueño volver y ganar así el primer partido de local. Estoy muy contento por el equipo. Sabemos cómo son los paraguayos cuando juegan de visita”, declaró Vidal tras la victoria la transmisión oficial.

Además, el King lanzó que “acá no somos once, somos un plantel de treinta jugadores. En los cambios mejoramos mucho. Al principio muchos hablaron que Lucas no era un buen refuerzo, pero está demostrando el buen jugador que es”.

Un triunfo especial para Arturo Vidal, quien tuvo que dejar su lugar en los minutos finales en pos del equipo. Pese a eso, el festejo fue de todos, algo que el volante también supo valorar.

El desahogo de Vidal en el gol de Cepeda:

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Los albos volverán a salir a la cancha este sábado 6 de abril a las 15:00 horas ante Ñublense en Chillán. Este partido será válido por la fecha 7 del Campeonato Nacional 2024.

Por su parte en la Copa Libertadores el Cacique verá acción el próximo martes 9 de abril desde las 21:00 (hora de Chile) a Fluminense en el Estadio Maracaná de Brasil.

