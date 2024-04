El histórico jugador recalcó que Colo Colo no mereció ganarle a Cerro Porteño.

Colo Colo sumó su primer triunfo en la fase de grupos de la Copa Conmebol Libertadores. El Cacique se quedó con la victoria ante Cerro Porteño con el agónico remate de Lucas Cepeda.

El equipo de Jorge Almirón queda como puntero al termino de la primera fecha del Grupo A tras el empate de Alianza Lima y Fluminense. Pero esto no dejó conforme a todos.

Así lo enfatizó Pato Yáñez que quedó disconforme con el rendimiento de Colo Colo como local en el estadio Monumental. “El resultado obviamente es positivo. Pero no jugó bien Colo Colo. No se cumplió el funcionamiento ni la planificación de Jorge Almirón”, lanzó fuerte y claro en ESPN.

El reclamo contra Vidal

Pero el ex futbolista albo no se quedó ahí y luego subió la puntería contra Arturo Vidal. El King retornó a las canchas tras varias semanas ausente y se retiró entre aplausos de los hinchas albos.

Pero para Pato Yáñez todavía esta muy al debe desde su llegada al Monumental este 2024.

“Colo Colo no tuvo profundidad y no ganó los duelos. Arturo Vidal hizo un partido bajísimo. Uno esperaba más de su aporte y hoy no lo tuvo. Jugaron mal y en ningún momento Cerro Porteño te apuró”, sentenció.