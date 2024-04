Buenas noticias para Colo Colo: además del agónico triunfo, Arturo Vidal revela que no sintió molestias físicas ante Cerro Porteño.

Arturo Vidal tras la victoria en la Copa: "Me falta fútbol, pero físicamente me sentí muy bien"

Colo Colo estuvo a punto de sufrir un amargo empate en el debut de la fase grupal de la Copa Libertadores 2024, pero finalmente fue triunfo agónico por 1-0 ante Cerro Porteño, como local, con gol en los descuentos de Lucas Cepeda.

Arturo Vidal volvió a la acción tras varias semanas fuera de las citaciones. Al parecer el King deja atrás sus problemas físicos y fue titular, reemplazado sólo en los minutos finales, precisamente por Cepeda (84’).

“Es un sueño volver y ganar así el primer partido de local. Estoy muy contento por el equipo. Sabemos cómo son los paraguayos cuando juegan de visita”, dijo Vidal tras a la transmisión oficial tras el duelo.

Sobre su salida para el ingreso del héroe, agregó que “acá no somos once, somos un plantel de treinta jugadores. En los cambios mejoramos mucho. Al principio muchos hablaron que Lucas no era un buen refuerzo, pero esta demostrando el buen jugador que es”.

De vuelta y lo que se viene

Respecto a su trabajo de recuperación, el Rey Arturo manifestó que “estoy muy contento, fue un récord lo que hicimos con Wilson para ponerme en forma. Me falta más de fútbol, pero físicamente me sentí muy bien. Pero lo más importante es que el equipo volvió a ganar”.

Por último, el King reconoció que ya palpita el próximo encuentro por Copa Libertadores, y no será nada de fácil en Brasil…

“Fluminense es un equipo fuerte, es el actual campeón de la Copa Libertadores, pero nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro y a ganar”, sentenció Arturo Vidal.

Antes de Fluminense, este sábado 6 de abril, Colo Colo visitará a Ñublense por la séptima fecha del Campeonato Nacional. La misión del Cacique es seguir ganando tras dejar varios puntos en el camino en lo que va del torneo criollo.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.