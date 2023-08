Erick Wiemberg fue titular en la final regional de la Copa Chile que ganó Colo Colo. Gracias a un solitario gol de Damián Pizarro, el Cacique venció por 1-0 a Universidad Católica. Y el lateral izquierdo valdiviano apareció en la oncena en los dos juegos de la llave.

Y según la opinión del ex Unión La Calera, su desempeño va en crecimiento. “No sé si fue mi mejor partido, pero sí uno de los mejores. El nivel es de aquí hacia arriba”, comentó el futbolista que el 20 de junio cumplió 29 años. De todas maneras, Wiemberg marcó un par de yerros peligrosos.

“Creo que mi rendimiento fue bueno. Obviamente hubo un par de errores que podían haber costado muy caro, pero son cosas que hay que seguir trabajando y seguir mejorando para lo que viene”, aseguró el formado en Deportes Valdivia. Se refería a las dos pérdidas sobre la hora que bien pudieron significar el empate de los Cruzados.

Wiemberg quiere ganarse la renovación en el final de temporada en Colo Colo

Erick Wiemberg tendrá un especial final de campaña. Su contrato con Colo Colo expira el 31 de diciembre de este año. Por ende, su continuidad en Pedrero todavía es una incógnita. Pero algo que el carrilero valdiviano tiene entre sus deseos.

“Jugar te va dando más confianza, el hecho de jugar 90 minutos. Espero seguir haciéndolo nomás y esforzándome para seguir estando. Me gustaría quedarme, pero eso no depende de mí”, aseguró el ex futbolista de los Cementeros, quien debutó en la selección chilena bajo el mando de Martín Lasarte.

Eso sí, el zurdo tiene clarísimo que hay cuestiones que sí están bajo su control. “Lo que depende de mí es mostrar un buen rendimiento no más, seguir estando en las nóminas y jugar”, sentenció el “21” del Cacique. Una decisión importante para la dirigencia, que también debe revisar el caso de Agustín Bouzat. El Chiqui también finaliza su vínculo con el término de este año.

¿Cuántos partidos oficiales ha jugado Erick Wiemberg en Colo Colo?

Erick Wiemberg suma 19 partidos jugados para Colo Colo en la temporada 2023: 10 por el Campeonato Nacional 2023, uno por la Supercopa, cuatro por la Copa Chile, dos por la Copa Libertadores y otros dos por la Sudamericana.

¿Contra qué rivales juega Colo Colo antes de la pausa del Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo jugará dos partidos antes de la nueva pausa del Campeonato Nacional 2023: el 27 de agosto a las 12:30 horas, visitará a Magallanes en el estadio El Teniente de Rancagua y el sábado 2 de septiembre, se jugará una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno. Los albos serán forasteros ante Universidad de Chile en el Santa Laura.