Erick Wiemberg se ilusiona con la Copa América en Chile: "A los jugadores nos da un plus"

La próxima Copa América está en el aire, debido a los disturbios sociales que se viven en Colombia y a que Argentina no ha podido aún confirmar su capacidad para albergar el torneo que organiza Conmebol. Por lo mismo Chile apareció como una sede bastante posible, pues incluso desde el Gobierno han manifestado que están en condiciones de albergar la competencia.

Con esta posibilidad latente, los jugadores se han mostrado muy entusiasmados, como es el caso del lateral de La Calera Erick Wiemberg, quien ya fue nominado por Martín Lasarte en el último amistoso ante Bolivia.

"Fue una bonita experiencia la Selección, hicimos un análisis con el entrenador cuando volví de esa participación de lo que podía mejorar. Con Lasarte también lo hice, se vio si podía perfeccionar y los errores creo que con el correr del tiempo se pueden corregir", indicó el zurdo en TNT Sports, quien se entusiasma con lo que puede ser el torneo continental en nuestro país.

"Sería muy bueno que la Copa América se haga en Chile, sería bueno para todos jugar en casa, algo muy lindo a la vez. No sé si da favoritismo, pero sí da un plus poder jugar en casa", indicó el cementero.

Además, Wiemberg manifestó que "me gustaría ser llamado, no sé si va a ser así o no. He jugado en otros puestos en el equipo, pero trabajo para ser considerado. El lateral izquierdo es un puesto que se ha debatido harto, la competencia está abierta para ser opción en ese puesto".

Además, hizo un análisis de por qué es complejo encontrar jugadores en su puesto. "Partamos por la base que hay pocos zurdos y que la mayoría no juega en defensa, pues no olvidemos que primero uno es defensa y luego se puede ir al ataque. Por eso hay pocos laterales izquierdos", comentó.

Finalmente, señaló sobre su polifuncionalidad que "mi puesto es lateral izquierdo, aunque lo he hecho de interior o como tercer central. Cumplo la función que el DT disponga para el bien del equipo, pero yo soy lateral".