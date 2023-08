Jorge Ortiz fue el responsable de la llegada más peligrosa. Su entrada se hizo sentir en el Monumental, sobre todo cuando Cristián Cuevas estuvo a punto de igualar el partido para la UC. Pero el Peluca Falcón apareció justo a tiempo y evitó un gol que parecía inexorable.

Precisamente el Cimbi es uno de los jugadores más cercanos que tiene el oriundo de Hijuelas. Nicolás Núñez mandó al campo de juego a Ortiz en los 71′. Ingresó en lugar de Ignacio Saavedra y mostró parte de sus cualidades sobre la hora del pitazo final. Unas características que provocaron más de una ilusión en el difícil momento que vive Universidad Católica.

Recibió una descarga de primera de Fernando Zampedri. Primero dejó atrás a Falcón. Luego, cuando Alan Saldivia llegó con intención de impedir que su carrera siguiera adelante, también lo sobrepasó con una facilidad abismante. Ganó línea de fondo y sacó un centro rasante con la pierna zurda.

El “37” del Cacique primero desvió la pelota en dirección a Cuevas. Y acto seguido bloqueó el remate del zurdo. Por cierto que las miradas recayeron en Jorge Ortiz, el volante nacido en Hijuelas el 23 de enero de 2004 que recibió muchos elogios tras su actuación en Pedrero.

Jorge Ortiz muestra su repertorio en el Monumental y genera esperanza en la UC

Uno de los que elogió el rendimiento de Jorge Ortiz fue Nicolás Núñez, quien no lo había considerado en ninguno de los cinco partidos anteriores. Pero el DT de 38 años vio en el Monumental un escenario idóneo para probar en cancha al “27” de la UC.

“Llevo creo que tres semanas y media. Obviamente hay un conocimiento mayor de los jugadores con más minutos por haberlos enfrentado y analizado mucho mejor. Hemos ido conociéndolo y encontrado sus cualidades. Demostró que está para participar y ganarse un espacio en el equipo”, fue la impresión con la que se quedó el ex entrenador de Magallanes.

Otro que miró con buenos ojos la actuación del hijuelano fue Óscar Lihn, quien fuera campeón con los Cruzados en 1984. “El cabrito que entró, Ortiz, se ve bastante bien. Tiene velocidad, es clarito. Es hora de que se peguen la cachá (sic) de que hay que hacer cambios profundos”, exigió.

Polaco Goldberg elogia a Jorge Ortiz: “Demostró características que no sobran”

Rodrigo Goldberg, ex delantero de la U y la UC, también opinó sobre las condiciones de Ortiz, quien en enero de este año firmó su contrato profesional y le contó a AS Chile de un cuadro de depresión que enfrentó en 2021. “Creo que demostró cosas interesantes. Es un jugador que tiene características que a la Católica no le sobran”, dijo el Polaco en Cooperativa.

“La palabra, para mi gusto, es competir. ¿Quién está para competir? Me parece que él sí. A Católica hay varios aspectos que no le sobran. No sólo Ortiz. Antes fue (Diego) Valencia, jugadores que no eran considerados. O eran solamente, no quiero decir un agregado, pero los subían porque son de casa. Acá hay hartas características que Católica necesita sumarlas y potenciarlas. Claramente tiene problemas en el medio, es donde menos jugadores y variantes tiene. Sumar gente ahí es positivo”, sentenció Rodrigo Goldberg.

¿Cuántos partidos tiene Jorge Ortiz en el primer equipo de la UC?

Jorge Ortiz ha jugado cinco encuentros en el Campeonato Nacional 2023 y dos de la Copa Chile. Así las cosas, su registro en la UC es de siete partidos. Seis de ellos fueron bajo la dirección técnica de Ariel Holan.