Nico Núñez llegó a seis partidos sin victorias en la UC. Es precisamente esa la cantidad de partidos dirigidos del sucesor de Ariel Holan en la Universidad Católica, que este domingo 20 de agosto perdió por 1-0 ante Colo Colo en la final de la Zona Centro Norte en la Copa Chile.

Pese a que su bitácora todavía no registra triunfos al mando del plantel estelar de la Franja, el ex DT de Magallanes salió al paso de eso. “Obvio que quiero ganar. Me preparo para eso. Hemos estado cerca en algunos partidos, sobre todo el primero”, afirmó Núñez sobre el empate ante Cobresal en El Salvador.

“Obviamente afecta, pero en ningún caso me resta energía e ilusión en que vamos a ganar y poder revertir esta seguidilla de no conseguir triunfos”, manifestó el estratego de 38 años, quien de todas formas hizo una distinción en esta cadena.

Ante eso, Nico Núñez reparó en que ese registro mezcla el Campeonato Nacional 2023 con la Copa Chile. “Fueron en dos torneos. En uno avanzamos y eso es ganar también. En el fútbol es ganar. Por penales es ganar. Quizá no en los 90′, pero clasificamos ante un equipo que está por sobre nosotros, que es Everton. O sea ganamos ese día. Y eso tiene un mérito”, fue la fiera defensa que hizo.

Nico Núñez buscará que lleguen las victorias a la UC con una baja en defensa

El Nico Núñez sabe que es perentorio volver a las victorias en la UC, algo que en su caso significaría inaugurar aquel acápite en la Franja. “Queremos ganar en este torneo. Tenemos que hacerlo. Desde hoy, pasando esta amargura, nos preparamos para competir y conseguir resultados positivos en el Campeonato Nacional”, aseguró el adiestrador.

Y para aquella misión todo indica que no podrá contar con Guillermo Burdisso. El defensor argentino salió lesionado en los 32′, cuando por problemas musculares le dejó su lugar a Eugenio Mena. “Hay que hacer los exámenes. Sus síntomas indicarían que es una distensión o un desgarro”, aseguró Núñez.

Otro que salió de la cancha del Monumental con problemas fue Branco Ampuero, quien en los 88′ fue sustituido por Byron Nieto. “Fue una torcedura en el tobillo, pero de menor gravedad. Esperamos contar con él para el próximo partido”, sentenció el entrenador de Universidad Católica.

¿Cuál es el rival de Universidad Católica en la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023?

El 26 de agosto, Universidad Católica se quedará en Santiago para jugar por la 22° jornada del Campeonato Nacional 2023. Recibirá a Ñublense en el estadio Santa Laura desde las 17:30 horas.

¿Cuál es el registro de partidos de Nicolás Núñez en la UC?

El registro de Nicolás Núñez como DT de Universidad consta de tres empates y tres derrotas. Acá está según los datos de Soccerway.