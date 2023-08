El Polaco Goldberg no dejó pasar una oportunidad de elogiar a Alan Saldivia. El defensor central uruguayo de Colo Colo fue reemplazado por Ramiro González en la victoria ante Everton de Viña del Mar. Pero su problema físico no reviste gravedad y apunta a ser titular en la 21° fecha del Campeonato Nacional 2023.

La siguiente valla que debe saltar el Cacique en el certamen será una complicada visita a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Para aquel duelo, el charrúa Saldivia no debería tener problemas para seguir con la dupla que conforma junto con su compatriota Maximiliano Falcón.

De hecho, Saldivia suma siete partidos en la máxima categoría. También disputó tres por la Copa Chile, tres en la Copa Libertadores y dos en la Copa Sudamericana. El ingreso del ex Montevideo City Torque fue de emergencia. Y precisamente eso fue lo que motivó los elogios de Goldberg.

“Qué increíble eso. Hay jugadores que, en una condición muy humana y normal, esperan su oportunidad. Pasan dos, tres, cuatro partidos y no juegan. Empiezan a echarse, a desmotivarse. Y es lógico. Si no te pescan. Y bajan y bajan. De repente, les toca jugar. Y no están listos”, aseguró el Polaco en el panel de comentaristas de Al Aire Libre en Cooperativa.

Polaco Goldberg llega de elogios a Alan Saldivia: “Comió banca y hoy es de los que más rinde”

En esa misma línea, Rodrigo Goldberg trazó un paralelo con algunos jugadores jóvenes que conoció durante su experiencia como futbolista y también como dirigente. “Hay otros que están ahí, ahí, ahí. No juegan y siguen, siguen, siguen. Y cuando les pasan la camiseta, pum, están listos”, afirmó el ex gerente deportivo de Azul Azul.

“(Alan) Saldivia es uno de ellos. Comió banca, le trajeron todos los jugadores habidos por haber en su posición. Él seguía, seguía, seguía. Le pasaron la camiseta y es de los que más ha rendido. Hay que destacar jugadores de esas características”, manifestó Goldberg, quien también es comentarista de TNT Sports.

¿Hasta cuándo tiene contrato Alan Saldivia con Colo Colo?

El defensor uruguayo Alan Saldivia tiene contrato con Colo Colo hasta el 31 de diciembre de 2026. Firmó su primer vínculo profesional bajo la asesoría de la empresa Mundo Futuro, de propiedad del agente Sergio Morales.

¿Cuándo llegó Alan Saldivia a Colo Colo?

El 2 de noviembre de 2021, con 19 años, Alan Saldivia llegó a Chile para integrarse al plantel de Colo Colo. Provino desde el Montevideo City Torque, cuadro perteneciente al City Football Group donde rindió a muy buen nivel el chileno Marcelo Allende.