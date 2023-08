Mauricio Pellegrino no dudó en tirar un palo a la directiva de Azul Azul, tras filtrarse a la prensa una reunión que el técnico de Universidad de Chile sostuvo con la plana mayor de la concesionaria.

“A veces paro un equipo y a los 10 minutos ya se sabe y acá no entra nadie. Pero siempre se enteran. Lo ideal es que no salga, pero no creo que la noticia sea más importante que la reunión”, expresó el estratega argentino.

A raíz de esta situación, alguien que vivió desde dentro este tema fue Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de Azul Azul, que en Radio Cooperativa entregó sabrosos detalles sobre la interna en la dirigencia de la U.

“Pellegrino se incomoda por las filtraciones”

“Él se incomoda por las filtraciones, no porque lo llamen de la directiva, de hecho es muy normal que te llamen; ahora, si pierdes tres partidos y no te llaman, es muy raro”, partió señalando el Polaco.

Pero en medio de la discusión por las filtraciones en Universidad de Chile, Goldberg sorprendió revelando que existe un reglamento interno dentro de Azul Azul sobre la materia.

“Existe un reglamento. Los directorios tienen normativas respecto a la confidencialidad, de hecho, a mi me tocó hacerlo”, sostuvo el otrora delantero.

En esa línea, Goldberg contó su experiencia, detallando que “cuando tú haces una presentación, e incluye números, tenía la obligación de poner en la lámina que era información confidencial, así se enteran todos de que no es comentable y no puede salir de allí, de lo contrario hay multas muy pesadas para los directores“.