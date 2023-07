Universidad de Chile alcanzó la punta y se desinfló con derrotas por 3-0 ante Unión Española y Palestino (0-1). Las dudas vuelven a aparecer en el Chuncho cuando parecía que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino encontraba de a poco el camino.

Y es precisamente Pellegrino el que la tendrá difícil, pues la U no ha sumado y hasta ahora no piensa sumar refuerzos para el segundo semestre. En Radio Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se lanzó contra la directiva de Azul Azul y de paso le pegó un palo al representante Fernando Felicevich.

“Al final no le trajeron nada (a Pellegrino). Yo creo que no hay convicción en los dirigentes para ser campeones, tal vez lo ven como un cacho salir campeones”, dijo tajante Guarello.

El periodista agregó: “claro, no lo ven como una inversión sino como un cacho, porque tienen que jugar la Copa Libertadores y traer un par de jugadores caros, y Fernando nos cobra muy caro, y Calle un títere…”.

Ahí tomó la palabra Patricio Yáñez: “¿de verdad piensan eso de la gente de la U?”. Cristián Caamaño respondió “sí, yo creo que sí. No lo ven como una inversión”.

Guarello sentencia que “no trajeron un sólo jugador. No tienen la convicción de ser campeones. No es que no quieran, quieren salir campeones gratis, sin invertir. Pero Pato… es la U. Y no tienen convicción”.