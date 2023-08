Universidad de Chile vive momentos de tensión en el ambiente, luego de tres fechas sin saber de victorias en el Campeonato Nacional, que la han alejado de los primeros puestos.

En ese sentido, según publicó El Mercurio, esta semana hubo una reunión entre directores de Azul Azul y el técnico Mauricio Pellegrino, de manera de conversar la situación del plantel.

Filtraciones

Una conversación que fue dentro del club, pero que fue filtrada a los medios, en algo que, al parecer, ya se comienza a acostumbrar el entrenador de los azules.

“En las instituciones lo ideal es que se puedan hablar en privado, pero casi siempre se sabe porque había mucha gente. Fue una reunión informal donde había directores que yo no conocía, del consejo que se han presentado y fue una charla que estuvo bien”, comentó Pellegrino.

Si bien no le sorprende que se compartiera la información, cree que es algo normal en los equipos grandes, sobre todo cuando hay mucha gente.

“Es parte de un poco del show futbolístico, donde siempre las cosas salen a la luz. A veces paro un equipo y a los 10 minutos ya se sabe y acá no entra nadie. Pero siempre se enteran. Lo ideal es que no salga, pero no creo que la noticia sea más importante que la reunión”, detalló.

Positivo

Sin querer entrar en mayores detalles, asegura que la conversación fue de un amplio panorama de lo que está viviendo Universidad de Chile y que sacaron buenas conclusiones.

“Hablamos de múltiples temas, de la educación de la cantera, del equipo, de los momentos, cosas buenas y muchas otras cosas. Para ser detallista me gustó la reunión, me gusta que la gente se acerque al equipo y es parte dé. El contacto entre la gente que manda, los dueños, directores, gente de la universidad”, enfatizó.

Pese a todo, confirma que no se molestó porque esto salga a la luz: “No puedo controlar lo que se publica, pero fue positivo y me ha gustado hacerla”, finalizó.