Universidad Católica sufrió un duro golpe en Copa Chile. El equipo de Nicolás Núñez cayó por 1-0 ante Colo Colo y quedó fuera de la competencia, dilapidando una gran chance de poder, al menos, salvar el año metiéndose en una Copa Libertadores.

Ahora, el equipo cruzado deberá optar por una recuperación en el Campeonato Nacional, donde se ubican décimos y así poder meterse a una hipotética Copa Sudamericana. Será la única chance para la UC de rescatar la temporada, salvando las finanzas de Cruzados además.

Por lo mismo, el análisis de los históricos cruzados es duro: no ven salida para este plantel y piden cambios profundos a la dirigencia cruzada. En conversación con RedGol, Óscar Lihn, Osvaldo Arica Hurtado y Coke Contreras analizan la situación, con fuertes críticas hacia el plantel, cuerpo técnico y Cruzados.

Para Óscar Lihn, “este año se perdió no más. Armaron un equipo para la Copa Libertadores y no pudimos clasificar ni en la Copa Chile. Somos malos no más, no hay otra palabra”.

Eso sí, para el campeón con Católica en 1984, “el cabrito que entró, Ortiz, se ve bastante bien. Tiene velocidad, es clarito”, pero no lo encuentra suficiente. ya que señala que “es hora que se peguen la cachada de que hay que hacer cambios profundos. Y el directorio lo tendrá claro”

En tanto que Ósvaldo Arica Hurtado destacó que se hizo un mal primer tiempo, con pocas ocasiones de gol. No ganamos nunca por fuera. De ahí los cambios. En el segundo tiempo se mostró orgullo. Se peleó, se batalló y se tuvo algunas posibilidades, aunque también Colo Colo pudo liquidar antes”.

Por último, destacó que “hay que analizar y hacer un cambio total”.

Jorge Coke Contreras, en tanto, manifestó que “Católica en los últimos minutos intentó y lo tuvo, pero sigue siendo muy poco para lo que se espera y se necesita en un equipo como este. Faltan ideas, mucho fútbol incluso.

“Se intenta con algunos jugadores, no resulta. Mete otros ,se hacen modificaciones y tampoco se logran los cambios. Ahora, con las ganas tuvieron algunas llegadas, pero no les sirvió para al menos llegar al empate”, destacó.

Por último, se lamentó señalando que “justo acertó Damián Pizarro contra Católica. Viéndolo desde el inicio hasta el final, Colo Colo lógicamente se ve mucho más coordinado, tiene mejores asociaciones, llegadas de peligro. Católica sólo pudo complicar al final, con un poquito de ímpetu. Fue merecido el triunfo para Colo Colo”.

¿Cuál es el rival de Universidad Católica en la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023?

El 26 de agosto, Universidad Católica se quedará en Santiago para jugar por la 22° jornada del Campeonato Nacional 2023. Recibirá a Ñublense en el estadio Santa Laura desde las 17:30 horas.

¿Cuál es el registro de partidos de Nicolás Núñez en la UC?

El registro de Nicolás Núñez como DT de Universidad consta de tres empates y tres derrotas