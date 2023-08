Nicolás Núñez no ha tenido el inicio que esperaba en su querida Universidad Católica. Tres empates y dos derrotas ha sumado en sus primeros cinco partidos, pero eso no lo desmotiva. Todo lo contrario, lo ayuda a tener clara la película.

El técnico chileno llegó a la banca de los Cruzados, club que lo formó como futbolista desde los 12 años, e intentó imponer su idea. Sin embargo, ahora cambió el rumbo y va con todo a intentar salir de la mala racha.

Nicolás Núñez: “Las excusas detienen el proceso”

En conversación con Las Últimas Noticias, Nicolás Núñez apunta de entrada que “las excusas detienen el proceso, ahora necesitamos rendimientos inmediatos“.

“Cuando entro en San Carlos, sé que todos están esperando mis soluciones, tácticas, gestión de grupos, la logística del viaje, entonces, este rol implica que debo tener un equipo de trabajo como el que tengo”, añade.

Tras eso, aclara que “soy el encargado de encontrar las soluciones día a día. A diferencia de cuando era jugador, hoy como técnico estoy cada 30 segundos decidiendo cosas distintas”.

Núñez apunta que esas decisiones van “desde si entrenamos en esta cancha, si vamos a la otra, quién va convocado, las lesiones. Ese es el gran estrés de los técnicos. Una frase de mi ayudante dice: ‘Lo más fácil del entrenador es entrenar’“.

Sobre su complejo arranque, Nico Núñez resalta que “uno, cuando llega y quiere impregnar muchas ideas, termina produciendo lo contrario en los jugadores, confunde”.

“Ante Palestino entendí qué necesita el equipo de mí”

“Ante Palestino hice un análisis, entendí qué necesita el equipo de mí, mis soluciones van por este lado y tengo que adaptarme rápidamente a lo que tenemos y en estos días hemos avanzado bastante”, añade Núñez.

Sobre como lo hará para imponerse a jugadores mayores del plantel, apunta que “yo no podría ser un personaje, ser una persona que no soy, así no se puede transmitir, pero sí rayando los límites”.

“En Magallanes también tuve gente grande, Luis Jiménez jugó toda su vida en Europa y acá también tienen muchos pergaminos todos, como Burdisso, Zampedri, Kagelmacher, Parot”, agrega.

“Lo resumiría en que uno tiene que ser sincero pero directo y con las normas claras, mi rol exige tomar decisiones y hemos tenido buena recepción, considerando que no son temas personales, sino que profesionales”, dice.

Cierra detallando que “el líder está para eso, para regular esas normas básicas en el trabajo de un grupo y vamos por un buen camino. La juventud no me detiene para implementar esas normas, dejarlas claras y convivir en un ambiente armónico y así se saca lo mejor de las personas”.

¿Cuándo juega la Católica?

El próximo partido de Universidad Católica será la final regional de vuelta de Copa Chile. Este domingo 20 de junio, desde las 15:00 horas, visitará a Colo Colo en el Estadio Monumental.

¿Hasta cuándo dura el contrato de Núñez en la UC?

Tras su exitoso paso por Magallanes, Nicolás Núñez llegó a Universidad Católica y firmó un contrato que lo liga al club hasta el 31 de diciembre de 2024.