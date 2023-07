Darío Lezcano comienza a dejar atrás la pesadilla de la primera parte de 2023. El delantero paraguayo cerró la goleada de Colo Colo: marcó el sexto tanto en el 6-1 del Cacique frente a Unión La Calera. Un penal que ejecutó con un potente tiro le sirvió al “16” para convertir su cuarto gol para los albos. Todo indica que vuelve a ganar terreno en la consideración de Gustavo Quinteros.

El ariete que el 30 de junio cumplió 33 años no ha podido tener mucha continuidad en el equipo. Jugó menos de 300′ en el Campeonato Nacional 2023, aunque apuntó tres goles en su bitácora. Y ahora, que parece decidido a dejar atrás el difícil inicio de año, revivió esos difíciles días.

“Llegué acá con mucha ilusión de ser titular en un club grande como Colo Colo. Quería ayudar al equipo. Jugué dos o tres partidos entrando y metiendo goles. Luego me lesioné. Eso me dificultó mucho para estar bien. Los compañeros estaban bien y yo recién empezaba. Hablé con el profe, me dijo que no me veía, que necesitaba un jugador 100 por 100. Le dije ‘déjame, no quiero irme de acá’. Y quedamos en tratar de mejorar el plano físico”, contó el ex goleador del Juárez FC.

Tuvo más palabras a una pregunta de Jorge Valdivia. “El profe no me quería tener al 50 por ciento no más. No me quería para 15 o 20 minutos. En esas lesiones me complicó mucho. Duele mucho saber que uno podría haber ayudado al equipo, pero estar ahí y no juegas…no puedes hacer nada. Me costó mucho, por eso empecé a mentalizarme en trabajar doble en el estadio y fuera personalmente. Quiero estar bien, tengo dos años de contrato acá. No quiero salir por la puerta de atrás. A eso me estoy dedicando”, le retrucó Darío Lezcano.

Darío Lezcano es autocrítico. Sabe que no rindió a la altura de las expectativas cuando llegó a Colo Colo, pues en teoría venía a ocupar la plaza que dejó Juan Martín Lucero.

“Yo estaba tranquilo, trato de meterme en mi cabeza, en lo personal. Lo que hago es trabajar y trabajar. Sé lo que le puedo dar al club que me abrió las puertas de acá. Sé de mi capacidad, por eso estoy trabajando el doble. El profe me trajo para ser titular acá y no le funcioné, pero ahora vamos a ver el segundo semestre”, afirmó el oriundo de Asunción.

A Jorge Valdivia le contestó una interesante pregunta, pues el Mago le planteó que quizá no estaba para jugar todo el partido. Pero que sí podría estar para algunos minutos y cumplir con lo que mejor sabe hacer: goles. “Pasan muchas cosas. Dijiste la verdad: lo más importante son los goles”, introdujo.

“No importa si me dan dos o tres minutos, yo hago goles. Él quiere que yo esté al 100 y lo respeto, aunque me duela. Eso me motiva más. Soy un jugador que quiere más y más. Quiero demostrar que puedo estar al 100 y también puedo ayudar al equipo”, explicó el ex ariete del Luzern y el FC Thun de Suiza.

Por cierto, Alfredo Stöhwing confirmó que con el fichaje de Pablo Parra quedará cerrado el plantel de Colo Colo. Es decir, no llegará el “9” que Quinteros volvió a solicitar. “Por mi cabeza pasaron muchas cosas. Decía ‘¿por qué no me da 15 minutos?¿O 20 minutos?’. Pero es el profe, no quiero decir más. Yo lo respeto mucho. Es su decisión. Ahora estoy trabajando bien. Estoy esperando una oportunidad porque Damián (Pizarro), la verdad, es un jugadorazo el chico ese. Va a estar difícil”, aseguró el ariete albo. Opciones va a a tener, eso parece seguro…