Fernando Ortiz hizo algunos ajustes en Colo Colo para la visita a Deportes Concepción, como el ingreso de Yastin Cuevas. También apostó por Tomás Alarcón para suplir la baja de Arturo Vidal, quien ni siquiera viajó a la región del Bío Bío por una contractura.

El mediocampista formado en O’Higgins de Rancagua lució una máscara a raíz de una fractura nasal. Pero se la quitó para celebrar su gol junto a Claudio Aquino. Alarcón anotó el 1-0 de los albos en el 3-1 que firmaron ante el León de Collao en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Y su actuación fue muy bien valorada por el Tano. “Tomás entendió lo que tenía que hacer en la función de sacar el balón desde atrás. Ahí Arturo ocupa una posición lógica de entendimiento táctico”, apuntó el DT argentino, quien dirigió al América, el Monterrey y el Santos Laguna en México.

Tomás Alarcón festeja su gol ante Deportes Concepción. (Marco Vázquez/Photosport).

“Pero Tomás sabía que tenía que tirarse unos metros atrás para sacar el balón de la forma que lo hizo. Lo hizo correcto. Se encontró con un gol que es algo importante”, dijo también el Tano Ortiz, otrora zaguero central de Vélez Sarsfield y Boca Juniors, entre varios otros clubes.

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Ortiz se borda una medalla por el gol de Alarcón en la visita de Colo Colo a Concepción

Fernando Ortiz le sacó brillo a una orden táctica que les da a los mediocampistas de Colo Colo, pues surtió efecto máximo ante Deportes Concepción. Tanto en los pies de Tomás Alarcón como de Álvaro Madrid, quien anotó su segundo gol en el Cacique.

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Claudio Aquino celebra con Tomás Alarcón en Collao. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Yo hago que los volantes lleguen al área. Feliz por él y por mis jugadores que tengo”, cerró Ortiz en esta consulta por el volante de 26 años que llegó desde España a Pedrero. Hace algunas semanas, Madrid le había reconocido el mérito al Tano tras su estreno en las redes.

Fue un derechazo muy potente en la victoria alba contra Huachipato en la 7° fecha de la Liga de Primera 2026. “Llegar un poco más al área es una petición del técnico”, reconoció el “8”, quien este año reforzó al plantel colocolino procedente de Everton de Viña del Mar.

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Revisa el compacto del triunfo albo ante Deportes Concepción