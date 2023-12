Colo Colo decidió que Gustavo Quinteros dejara de ser el entrenador del equipo el viernes pasado, tras obtener la Copa Chile. Sin embargo la determinación en gran parte de los dirigentes se tomó tras perder el título del torneo, tras caer ante Unión Española en el Monumental.

De eso ya han pasado más de 15 días y aún no hay luces del nuevo entrenador. Daniel Morón le presentará mañana al directorio una propuesta, para avanzar en los próximos días con una decisión final.

Un asunto que inquieta a los colocolinos. Así lo dejó ver Jaime Vera, quien aseguró a Redgol que efectivamente se está trabajando contra el tiempo en la traída de un estratega.

“No es lo óptimo, siempre es bueno empezar con tiempo la preparación de un equipo, más si el entrenador es nuevo y no conoce a todos los jugadores ni la interna. Debe empezar de cero”, señaló el Pillo.

Luego comparó la situación con lo que ocurre en Europa con la manera de planificar. “Por lo menos en los equipos del Viejo Continente son ocho semanas para prepararse, bien marcadas las vacaciones y el inicio de campeonato. Tienen todo preparado antes”, comentó.

Por lo mismo “cuando un técnico no va a seguir ya lo saben y tienen al reemplazante listo, que tenga las mismas características, misma política de trabajo de cómo debe jugar el equipo, así se hace más fácil. Acá en Sudamérica no es así, no somos estructurados en ese sentido”.

De todas maneras cree que Blanco y Negro puede tener un as bajo la manga. “Quizás ya lo pensaron y tienen hablado al técnico, por ahora todo son especulaciones”, confesó.

La voz de un ex arquero de Colo Colo

Para Orscar Wirth la situación también es delicada por lo que se observa desde afuera. “Se ve tarde, pero a lo mejor es una apreciación. Hay que ver qué piensan los que están adentro”, indicó.

Señaló también que “el tiempo pasa rapidito, sobre todo en el fútbol, no te das ni cuenta cuando estás compitiendo y hay que tener un trabajo ordenadito. Pero casualmente Colo Colo no se caracteriza por hacer las cosas diferentes, ya nada me causa extrañeza. Se ve complicada la cosa”.

Confiesa eso sí que hay que tener esperanza en que le den el palo al gato. “De pronto viene un técnico bueno que le saca trote al lote que hay ahí y nos deja callados a todos. De eso se trata, traer a alguien competente, que trabaje bien y lleve a Colo Colo donde merece estar”, cerró.