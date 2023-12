En la actualidad, el nombre de José Luis Sierra suena con fuerza como opción para ser el nuevo entrenador de la Selección Chilena, lo que marcaría su regreso al fútbol nacional tras dos años, donde tuvo éxitos con Unión Española y en Colo Colo, donde vivió una cruda experiencia.

Luego de coronarse campeón en el Torneo de Apertura 2015, y al término del Clausura 2016, el Coto presentó su renuncia a la banca alba, y en esa ocasión, se indicó que el motivo fue la decisión de Blanco y Negro para sacar del equipo al argentino Martín Tonso.

Pero no fue lo único, y así lo dejó en claro Sierra, que en conversación con Radio Futuro entregó detalles sobre su salida de Colo Colo, donde si bien reconoce que no tiene resentimiento con el club, dejó en claro que desde la concesionaria se portaron mal con él.

“Dolido no me iba a ir. Yo jugué en Colo Colo y después tuve la suerte de dirigirlo. Soy un agradecido de ambas cosas”, señala el mundialista en Francia 1998, y agrega que “son circunstancias y entiendo que pasan estas cosas en el fútbol. Cuando me fui de Colo Colo y tomé la decisión de irme fue porque creí no estaban las condiciones para poder trabajar de la manera que a mí me gusta, por eso me fui”.

“Dolido no me pude haber ido, porque en definitiva soy un agradecido de que hayan pensado en mí para ser el DT de Colo Colo, como también pensaron en mí en algún momento para ser jugador”, sentenció Sierra sobre su paso por el Estadio Monumental.

¿Cómo fue su paso como técnico en el Cacique?

Contando los dos torneos nacionales que disputó al mando de los albos, además de la Copa Chile 2015 y Libertadores 2016, el Coto dirigió en 49 compromisos, con un registro de 28 victorias, 11 empates y 10 derrotas, con un rendimiento del 64,62 por ciento.

En cuanto a títulos conseguidos, Sierra logró en este año y dos meses como entrenador de Colo Colo, sólo consiguió el Apertura 2015, pues si bien llegó a la final del certamen copero local, cayó en definición por penales ante Universidad de Chile.

¿Les gustaría ver a José Luis Sierra como técnico de Colo Colo, otra vez? ¿Les gustaría ver a José Luis Sierra como técnico de Colo Colo, otra vez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.