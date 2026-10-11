Colo Colo visitará a Coquimbo por la fecha 24 de la Liga de Primera, en un duelo clave para sus aspiraciones al título.

Colo Colo junto a su mainsponsor JugaBet, vuelve a enfocarse en Liga de Primera, tras el accidentado partido ante Puerto Montt por Copa Chile, los albos preparan su regreso al torneo nacional.

Para eso, el Cacique viajó a la cuarta región para enfrentar a Coquimbo Unido, este domingo, duelo que marcará el retorno a la competencia y es clave para sus aspiraciones al título.

En JugaBet el triunfo de Colo Colo está pagando 2.32. Es decir, si juegas 10 mil pesos, cobras 23.200. El empate tiene un factor de 3.58 y la victoria de Coquimbo 3.27.

Los Albos enfrentarán al conjunto Pirata en su regreso a Liga de Primera.

¿ A qué hora juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido y dónde ver EN VIVO?

Colo Colo vs. Coquimbo Unido juegan este domingo 11 de octubre, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, por la fecha 24 de la Liga de Primera 2026

El partido amistoso entre Albos y Piratas, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium, DGO y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

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Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

Probable formación Colo Colo vs. Coquimbo Unido

Gabriel Maureira en el arco; Jonathan Villagra, Arturo Vidal y Joaquín Sosa en defensa; Jeyson Rojas, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Diego Ulloa y Álvaro Madrid en el mediocampo; dejando a Leandro Hernández y Javier Correa en delantera.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

En resumen…