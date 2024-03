Arturo Vidal sigue siendo tema de conversación en Colo Colo. El King está presentado molestias físicas en este inicio oficial de la temporada, justo donde los albos tienen desafíos importantes en la Copa Libertadores y, para más remate, el Superclásico con la U a la vuelta de la esquina.

El Cacique enfrentará este miércoles a Sportivo Trinidense en Paraguay y luego recibirá a los azules el domingo en el Monumental, dos duelos que podrían marcar mucho la hoja de ruta de los siguientes meses.

A la hora de elegir lo mejor para el equipo tanto Jorge Almirón como Arturo Vidal tomaron una decisión: darle prioridad al Superclásico con los azules.

Según información entregada por Pablo Ramos de ESPN, el King será baja ante Trinidense. Es más, apunta a que lo más probable es que ni siquiera viaje a Paraguay y se quede en Santiago completando su proceso de recuperación.

La idea es no apurar al volante tras salir lesionado el pasado jueves ante Godoy Cruz y tenerlo al 100% para el domingo en el Superclásico 195.

El mismo Vidal había adelantado hace algunos día que el duelo con los azules no se lo iba a perder por nada. “Con la U es imposible que me quede afuera, pero vamos a ver, total el que entre va a estar preparado”, aseguró el King tras el duelo con los mendocinos.

Por su parte Jorge Almirón declaró que “si Arturo no llega al 100, para no seguir prolongando la lesión, el domingo de seguro estará (…) El clásico no se lo perderá por nada, así que si no es el miércoles, el domingo”. ¿Le resultará esta apuesta a los albos?

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo encuentro de Colo Colo será ante Sportivo Trinidense por la Copa Libertadores este miércoles 6 desde las 21:30 horas en Paraguay. Posterior a esa brega copera se vendrá el Superclásico ante la U, pactado para el domingo 10 de marzo desde las 18:00 horas en el Monumental.

