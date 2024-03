Colo Colo entra en una semana llena de exigencia con la visita a Sportivo Trinidense en la Copa Libertadores y el Superclásico en el Campeonato Nacional. La presencia de Arturo Vidal está en duda para ambos encuentros y desde el Cacique hablaron sobre el estado del King.

En conferencia de prensa, Maximiliano Falcón comentó que “Arturo sabe perfectamente si está bien o mal físicamente. (Ustedes) ya saben todos los lugares que jugó, lo que ganó con la selección. Él se conoce perfecto, lo mejor que debe tener es su cabeza”.

“Donde estuvo, siempre jugó y estuvo a la orden. Aprendemos de eso, tratamos de ayudarlo en lo que se proponga porque los objetivos son personales y grupales. Cuando él se lo plantea es bueno para uno, te motiva más. Se está cuidando, sabemos que no se quiere arriesgar y es un músculo traicionero”, dijo.

“Si piensa que está cargado, él se conoce. Hablando en general, creo que llegará bien al partido. Y si va a la banca, cuando entre demostrará. Y desde afuera es una pieza importante porque, como ve el fútbol, te puede ayudar con ciertas palabras. Estamos contento con él y todo el equipo”, sumó.

Un día antes, Jorge Almirón también hizo un llamado a la calma, aunque reconoció que no es seguro que llegue a la Copa Libertadores. Lo que no se perderá es el Superclásico. “Si Arturo no llega al 100 para no seguir prolongando la lesión, el domingo de seguro estará”, aseguró el DT.

