El defensa de Colo Colo, Maximiliano Falcón, atendió a la prensa minutos después de conocerse el castigo impuesto por la ANFP al Cacique, consecuencia de los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Nacional durante la Supercopa 2024 frente a Huachipato. El duelo fue suspendido en los minutos finales el pasado 11 de febrero.

Justo en semana de Superclásico, Colo Colo fue sancionado con la prohibición de ingreso al estadio para 12.820 espectadores por los próximos cinco partidos del Campeonato Nacional como local. Es decir, frente a Universidad de Chile, Everton, Cobreloa, Unión La Calera y Palestino.

“Vi justo, estábamos hablando y mi opinión es que no me parece correcto. Generalizar de esa manera con tantas personas castigadas. Cuando por ahí son 100 personas que se comportan mal, castigar a 12 mil es una locura”, dijo Falcón.

El peluca agregó que “de parte nuestra tenemos que enfocarnos en lo que viene porque no hay tiempo para enojarse, pero personalmente no me parece, aunque ya escapa de mi postura. El club creo que va a apelar y lo verán los abogados”.

¿Aforo completo?

Respecto al castigo a partir del Superclásico ante la U como rival, y la intención de Colo Colo de un aforo máximo en el Monumental, el Peluca cree que el aval fue el comportamiento de los hinchas en la reciente llave de Copa Libertadores y frente a Huachipato.

“La hinchada en el partido con Godoy Cruz y ayer tuvo un buen comportamiento, lo vi del palco. No hay inconvenientes para que sea con aforo completo, mi opinión es que la gente se lo merece. El partido es el más importante, que sea una fiesta, que la gente venga a disfrutar en nuestra casa”, sentenció el zaguero.

De esta forma, todos aquellos hinchas de Colo Colo que ingresaron entre las puertas 4 y 25 del Estadio Nacional para la Supercopa, quedan impedidos de acudir al Superclásico y los otros partidos siguientes del Cacique como local, participaran o no de los graves actos vandálicos en el sector donde se ubicó la barra del cuadro albo.

Cabe recordar que entre todos los hechos condenables ocurridos en la Supercopa, barristas de Colo Colo generaron destrozos en el sector del memorial a los Detenidos Desaparecidos por la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.