Colo Colo se plantea el fichaje de un refuerzo para apuntalar la defensa. Que cumpla con la condición exigida por Jorge Almirón. Es decir, que juegue con el perfil zurdo. En ese contexto fue que apareció este zaguero chileno que milita en la primera división de México.

Se trata de Nicolás Díaz, un jugador formado en las divisiones inferiores de Palestino que hace varias temporadas milita en la Liga MX. Tiene 24 años y es uno de los baluartes que tienen los Xolos de Tijuana. Es hermano de Paulo, un indiscutido en River Plate y en las nóminas de la selección chilena.

Eso sí, la negociación no será nada fácil para la gerencia deportiva de Blanco y Negro. Nico Díaz tiene vínculo hasta diciembre de 2025 en los Xolos. Y no cuenta con cláusula de salida. Por ende, se hace perentorio que Daniel Morón haga una gestión directamente con el cuadro azteca.

Claro que hace algún tiempo, antes de emigrar a México, Díaz estuvo muy cerca de sumarse al Cacique. Todo ocurrió a mediados de 2020, cuando el zurdo defensor fue transferido desde el Tino al Monarcas de Morelia. Eso a pesar de que el fichaje por los albos parecía sentenciado.

Nicolás Díaz marca a Diego Laínez en México. (Foto: Imago).

Algo que él mismo desmintió tras llegar al primer club que defendió en el balompié azteca. “Colo Colo hizo las cosas muy apurado, y encima se pelearon entre los presidentes. Estaba muy enredado todo y era muy al lote“, dijo por aquel entonces.

“En eso (Pablo) Guede llamó a mi representante, dijo que me quería allá, ofreció un buen proyecto y me llamó más la atención ir a Morelia que a Colo Colo“, explicó Díaz. Al tiempo, los Monarcas dejaron de existir y pasaron a ser el Mazatlán.

Colo Colo tiene como potencial fichaje a Nicolás Díaz en un puesto donde Almirón quiere sí o sí un refuerzo. Y ojalá que sea zurdo. Con esto revive esa negociación infructuosa que tuvieron los albos para fichar al ex jugador de Palestino.

“Nunca me comprometí con nadie sobre ir a Colo Colo. No pasa por mí, yo no le dije a nadie que quería estar en Colo Colo ni hablé con un dirigente de ellos“, reconoció el Nico Díaz. Desafortunadamente para él, Guede salió del club muy poco después de su llegada.

Nicolás Díaz en acción por Xolos de Tijuana. (Foto: David Vega | Imago).

Pero de todas maneras pudo erigirse como un bastión del Mazatlán, que lo traspasó en casi un millón y medio de dólares a los Xolos. En Tijuana ha jugado 71 partidos, donde suma casi seis mil minutos de acción sobre el terreno de juego. ¿Llegará a Colo Colo? El tiempo dirá. Tic, tac, tic, tac…