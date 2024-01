Cuando todo parecía que Colo Colo estaba listo para comenzar su pretemporada 2024, un repentino cambio de último minuto se produjo en el Estadio Monumental. Finalmente, el inicio de los trabajos del plantel albo se reprogramó.

Según información entregada por el sitio DaleAlbo, los primeros entrenamientos del Cacique comenzarán este martes, retrasando todo por 24 horas.

Cabe recordar que esta primera jornada de trabajos iba a consistir en exámenes físicos y médicos de rigor para los jugadores, todo con la presencia del argentino Jorge Almirón.

Sin embargo, todos estos exámenes quedaron programados para mañana. Así las cosas, el plantel no tiene obligación de decir presente ni en el Estadio Monumental ni en la Clínica Meds, ganándose con esto día más de descanso.

Colo Colo sin refuerzos, pero con “caras nuevas”

Pese a que el regreso a los entrenamientos se corrió algunas horas en el Monumental, esto no cambiará un preocupante panorama en el plantel: todavía no llega ningún refuerzo al equipo de Jorge Almirón.

La dirigencia de Blanco y Negro, en su notable incapacidad de hacer dos trabajos al mismo tiempo, como buscar DT y jugadores, no fichó a ningún futbolista pensando en este inicio de pretemporada.

No obstante, esto no quiere decir que no habrá “caras nuevas” en el Monumental. Esto lo decimos porque casi 20 jugadores deben presentarse al primer entrenamiento tras estar a préstamo en diferentes clubes durante el 2023.

En total, son 18 futbolistas en donde no sólo incluye a juveniles, sino que también a algunos ya consagrados en el profesionalismo. De ellos, tal vez los que más llaman la atención son Cristián Zavala, Omar Carabalí, Bryan Soto, Ignacio Jara o Juan Carlos Gaete.

