La partida de Gustavo Quinteros de Colo Colo es algo que afectó a muchos hinchas de Colo Colo. Varios querían que el santafesino siguiera dirigiendo al club, algo que chocó con la postura final que tomó la dirigencia de Blanco y Negro.

Uno de estos seguidores apenados es Agustín, quien en redes sociales hizo noticia al recibir un sentido mensaje del propio Quinteros. El ahora ex DT albo le mandó fuerza y le pidió que disfrutará de estas fiestas de fin de año con su familia.

“Hola Agustín ¿Cómo estás? Te saluda Gustavo Quinteros. Sé que estás triste porque me fui de Colo Colo, pero no te pongas triste. Quiero que estés feliz, que disfrutes mucho de estas fiestas junto a tu familia. No tengo dudas que tu equipo te dará muchas más alegrías”, dijo Quinteros.

Además, el santafesino le dijo que “desde la distancia te mando un abrazo grande. Te deseo lo mejor. Te quiero ver muy contento siempre. Nos vamos a volver a encontrar en cualquier momento. Abrazo grande para toda la familia”.

El pequeño Agustín, niño de pocas palabras, dijo al video que filmó su padre que “yo siempre voy a apoyarlo. Trataré de no sentirme triste. Que le vaya bien donde sea”.

Los números de Quinteros en el Cacique

De octubre del 2020 a diciembre del 2023 Quinteros dirigió 154 partidos, donde ganó 79, empató 42 y perdió 33. Registró un 60,1% de rendimiento, lo que lo instala en el top 10 de rendimiento entre los DTs con más de 30 partidos en el Cacique durante el Siglo XXI.

A las vitrinas del Monumental aportó cuatro títulos con un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa.

¿Cuándo debería llegar el nuevo DT a Colo Colo?

Los plazos del Cacique se van acortando tras la partida de Quinteros. La idea en el Monumental es cerrar el 2023 con un DT firmado, por lo que el 31 de diciembre es la “fecha fatal” para los albos. La dirigencia de Blanco y Negro comenzará las primeras entrevistas con posibles DT en los próximos días.

