Claudio Borghi dio su opinión respecto del momento que vive Colo Colo luego de la salida de Gustavo Quinteros. La directiva del Cacique determinó no renovar el contrato del entrenador luego de tres años y tres meses del argentino-boliviano en el estadio Monumental.

En el panel de Todos Somos Técnicos, el Bichi recordó tiempos no tan lejanos del cuadro albo para evidenciar su preocupación. “Me da miedo que Colo Colo se olvide del pasado reciente. Me acuerdo cuando estaba (Héctor) Tapia. No lo puedo confirmar, desgraciadamente. No tengo la información. Pero tengo entendido que le dijeron ‘nos gustaría que sigas, pero no con el cuerpo técnico que tienes”, rememoró Borghi.

Marcelo Vega asintió la historia que contó el otrora enganche, campeón del mundo con Argentina en México ’86. “Decide quedarse. Después irse. Luego, cuando estaba Colo Colo con problemas deportivos e internos trajo un técnico interino: Gualberto Jara. Le pidieron Copa Sudamericana. Era interino, pero le pidieron Copa Sudamericana”, recapituló también Borghi.

“Estaba peleando el descenso, con pandemia y mil dificultades. Viene Quinteros. No sólo salva el equipo. Le da estabilidad. Es tanta la estabilidad que sale campeón y pierde un campeonato por huevadas”, apuntó el Bichi Borghi para realzar el trabajo del ex seleccionador de Ecuador y Bolivia.

Borghi le pone un aviso a Colo Colo tras el adiós de Quinteros

El Bichi Borghi prosiguió con su alerta a Colo Colo en la búsqueda del sucesor de Gustavo Quinteros. “Después que el club está estable, vuelve a tomar una decisión que me parece que es para empezar de cero”, afirmó el DT que obtuvo un tetracampeonato con el Cacique.

“Ojalá que el técnico que venga pueda mantener lo que hizo Quinteros o el club empezará a caer otra vez”, lanzó el panelista de TST. Un comentario que huele a consejo para la plana mayor de Blanco y Negro, que poco a poco ha sumado alternativas al cargo.

Aunque también deserciones, como la de Gabriel Milito, quien reiteró su deseo de dirigir recién a partir de junio. Lo hizo incluso públicamente. Ese panorama parece inquietarle a Borghi. “Después salen desesperados a buscar a alguien que los ponga otra vez en un lugar de primera, como cualquier club grande”, sentenció el Bichi. ¿Tendrá razón? El tiempo dirá…

¿Cuándo comienza la pretemporada de Colo Colo en 2024?

Según informó la radio Cooperativa, la pretemporada de Colo Colo iniciará el 8 de enero de 2024. Una vez finalizadas las revisiones médicas de rigor, el plantel profesional viajará hasta Uruguay. En Montevideo habrá trabajos y partidos amistosos entre el 11 y el 23 de enero.

