Colo Colo y Gustavo Quinteros finalmente tomarán caminos separados. La dirigencia de Blanco y Negro decidió no renovar el vínculo del santafesino de cara al 2024, poniendo punto final a su ciclo de más de tres temporadas en el Monumental.

Uno de los grandes responsables de la salida de Quinteros del Cacique fue Daniel Morón. El gerente deportivo de la concesionaria llegó decidido con su informe a la reunión de esta mañana, donde en tres puntos argumentó sus razones para que el santafesino arme maletas.

Según consignó el sitio DaleAlbo, la primera razón del Loro para el cambio de DT fue la deportiva: apena se logró cumplir un objetivo de los trazados a inicios del 2023.

Quinteros durante la temporada perdió la Supercopa ante Magallanes, no revalidó el título del 2022, no avanzó a los octavos de final de la Libertadores, en la Sudamericana se fue goleado en la ronda de playoffs y no logró abrochar el Chile 2. ¿Una buena? Pues la Copa Chile, pero un logro menor si se compara con las malas del año.

El segundo motivo apuntó a un desgaste con el actual plantel y la dirigencia de Blanco y Negro. Si bien es cierto nunca se hicieron públicas peleas o cosas así, el trato con algunos jugadores podía ser mejor. Además, sus críticas a la calidad de los refuerzos es algo que aburrió en cierta parte de la mesa.

Por último Morón sacó una carta histórica, dando como ejemplo a Arturo Salah y Mirko Jozic, dos entrenadores que el tuvo en su época de jugador. El ex arquero argumentó que a pesar de ambos que fueron muy exitosos, las relaciones se fueron desgastando y los resultados comenzaron a complicarse. Cuando se llegó a ese punto, el cambio de aire se hizo inevitable.

Así las cosas, el gerente deportivo de Blanco y Negro fue uno de los principales gestores en la salida de Quinteros. Ahora se viene la búsqueda del nuevo DT, algo que ya se avanzó con una terna que ya está en manos de Morón para comenzar a trabajar.

Los números de Quinteros en el Cacique

De octubre del 2020 a diciembre del 2023 Quinteros dirigió 154 encuentros, ganando 79, empatando 42 y perdiendo en 33. Registró un 60,1% de rendimiento, lo que lo instala en el top 10 de rendimiento entre los DTs con más de 30 partidos en el Cacique durante el Siglo XXI.

A las vitrinas del Monumental aportó cuatro títulos con un Campeonato Nacional, dos Copa Chile y una Supercopa. Sin embargo, esos trofeos no taparon la gran deuda de su proceso en el Monumental: los torneos internacionales.

De 17 partidos coperos, el argentino nacionalizado boliviano apenas triunfó en cinco oportunidades, empatando otras cuatro y perdiendo en ocho. De las tres Libertadores que dirigió nunca pasó la fase de grupos y en Sudamericana fue borrado rápidamente.

¿Qué viene ahora para Colo Colo?

Se vienen días ajetreados para los albos tras decidir el adiós de Gustavo Quinteros. Ya resulto esto, ahora viene la conformación del plantel 2024, que incluirá además la búsqueda de un nuevo DT que afronte el uno de los desafíos más importantes del año, que será instalarse en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Toda la actualidad del fútbol y deporte nacional e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News. ¡No te pierdas de ninguna novedad!