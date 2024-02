Boca Juniors dio un paso clave en sus aspiraciones por fichar a Carlos Palacios. El cuadro argentino mandará como préstamo al paraguayo Bruno Valdez a Cerro Porteño, dejando un cupo de extranjero libre para ir por la contratación del atacante de Colo Colo.

Pese a que en el Cacique han sido claros en decir que la Joya no se moverá del Monumental, lo cierto es que todavía no hay nada cerrado pensando en su continuidad. Pese al deseo de los hinchas, la opción de que parta todavía está latente.

Uno que opinó sobre esta posibilidad fue Patricio Yáñez, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura pidió empatizar con el atacante si es que decidía cruzar la cordillera para jugar en Boca.

“Es un salto cualitativo para el jugador, que no piense el hincha que se va y los deja. Es lo que aspira cada futbolista, irse a un club y a un fútbol de mayor importancia. El fútbol argentino nos da paliza a nosotros”, afirmó Yáñez.

En ese sentido, el campeón de la Libertadores 1991 con los albos sostuvo que “no lo vean como que le da la espalda al hincha de Colo Colo y la institución. Tiene que ver con el desarrollo, proyección, con todo lo que el jugador va sintiendo y aspira a mejorar. Palacios siendo importante no se consolidó la temporada pasada, no es un jugador de selección y aspira a eso. Quiere estar en un fútbol más competitivo”.

Para cerrar, el ex jugador advirtió que “allá no va a ser la Joya. Será un jugador más y lo debe estar viviendo Quinteros. En el fútbol argentino no te perdonan y al cuarto partido estás en la pitilla. Allá sucede eso”.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios en Colo Colo?

En su primer año con los albos, Carlos Palacios disputó un total de 35 encuentros, donde anotó 13 goles y entregó cinco asistencias en 2.536 minutos de juego. Sumando todas la competencias fue el máximo goleador de Colo Colo en toda la temporada 2023.

