Pablo Parra fue oficializado como el segundo refuerzo de Colo Colo para lo que resta de año. El atacante llega a ocupar la camiseta 10 dejada por Marco Rojas, quien lamentablemente nunca pudo ganarse la titularidad de la mano de Gustavo Quinteros.

Pese a la expectación que puede haber en torno al ex Cobreloa, Curicó Unido y Universidad de Chile, todo parece apuntar a que habrá que esperar varios días para verlo debutar en el Cacique.

En charla con Directv el propio jugador avisó que viene sin muchos minutos de juego desde el Puebla de México, señalando que “en una semana o diez días puedo agarrar ritmo. Estaba marginado en Puebla, sólo hacía trote”.

Sin embargo, el atacante se mostró entusiasmado con lo que puede ofrecer en el Monumental: “Volví a Chile porque me llamó Colo Colo y poder estar cerca de la Selección, el técnico me conoce. Sé que andando bien acá se me abrirán las puertas y sólo dependerá de mi (…) Aquí en Colo Colo tengo que hacer las cosas bien. Hice una muy buena primera temporada en México”.

“Espero que el equipo pueda clasificar en Sudamericana y también poder pensar en lo alto de la tabla en el torneo nacional”, agregó.

Sobre las posiciones en donde puede jugar con los albos, Parra sostuvo que “en el último tiempo jugué más al medio cargado a la izquierda, como un diez falso. Hablé con Quinteros pero aún no sé dónde me irá a utilizar”.

Para finalizar, dejó en claro que llegó al Monumental para cumplir un sueño, declarando que “dije que era hincha de Colo Colo porque lo soy y se los dije a mis padres también que algún día estaría en el club. Estoy cumpliendo un sueño, a pesar de haber tenido un pasado ‘azul’ pero nunca me identifique con Universidad de Chile”.

“Sabía qué dirían que en Universidad de Chile no estuve a la altura, pero ahí tuve tres técnicos en un año y el equipo tampoco funcionó”, concluyó Parra.