El Kiwi Rojas sorprendió a sus ex compañeros. Y tuvo una emocionante despedida de Colo Colo, pues el seleccionado de Nueva Zelanda le puso punto final a su estadía en el Monumental. Pero este jueves 13 de julio, el ex “10” de los albos visitó nuevamente Macul.

Y fue regaloneado mucho por sus compañeros, según le contó el volante ofensivo chileno-neocelandés a TNT Sports. “Formé amistades fuertes con algunos compañeros. Fue lindo verlos de nuevo. Me recibieron bien, me dejan una huella. Estoy agradecido por todo lo que viví acá”, fue la primera impresión de Rojas Walen.

“Me divertí harto. Son chicos muy buena gente. Diversión fue harta. Estoy muy agradecido por la experiencia cultural. Era algo que siempre quise hacer: vivir en Chile, conocer el país de mi papá, a la gente. Y lo hice. Es un camarín especial, distinto a mi cultura”, relató también el ex jugador del Melbourne Victory, cuadro que lo cedió al Cacique.

Pero hubo más palabras en el diálogo que tuvo con el periodista Daniel Arrieta, aunque no quiso profundizar mucho en las razones de su adiós. “No voy a meterme mucho en los detalles, pero es un tema personal. Familiar, una mezcla entre las dos cosas” explicó el otrora futbolista del Stuttgart de Alemania.

“Ahora voy a estar con mi familia un poquito. Disfrutaré y aprovecharé la oportunidad. Por eso quise tomar el tiempo para estar con ellos. Lo principal es pasar tiempo con la familia”, agregó Marco Rojas, quien no tiene una preocupación por el futuro más cercano.

Por lo menos no tan grande. “La verdad no estoy evaluando nada. Primero viene el tema principal, algo personal. Cuando logre tener eso tiempo, veré qué viene después. No he tenido ese tiempo. Debo tenerlo para una respuesta”, sentenció el ex Heerenveen de Países Bajos.

Kiwi Rojas destaca a la hinchada en su despedida de Colo Colo: “Nos seguían a todos lados, fue increíble”

De todas maneras, las conclusiones son más positivas que negativas, según el propio Kiwi Rojas. “El balance es que llevo lindos recuerdos, muy lindos momentos. Agradecimientos a la hinchada que realmente me apoyó en todo y estoy muy agradecido de eso. Es una experiencia única e inolvidable. Jugar acá en Colo Colo fue algo muy lindo”, aseguró.

“Tuve altibajos normales en un futbolista. El campeonato al año pasado al final, que estoy muy agradecido por haber salido campeón”, añadió Marco Rojas, quien le anotó un gol a O’Higgins que sirvió como broce de oro del título albo en el Campeonato Nacional 2022.

Y dejó una emotiva frase que marcó el final de su paso por Pedrero. “Tengo que seguir trabajando en mejorar el idioma, pero palabras hay varias en el camarín. He mejorado algunas cosas, tengo un vocabulario más grande. Lo del camarín no siempre se puede decir, pero más que nada el cariño. Hoy me abrazaron, estaban muy felices de verme y eso es más profundo que cualquier cosa”, cerró.